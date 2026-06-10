El Ayuntamiento de Córdoba declara de interés municipal la construcción de un nuevo hotel en el Campo de la Verdad

El Pleno de Córdoba ha aprobado la declaración de interés municipal la construcción de un nuevo hotel en la zona del Campo de la Verdad, a poco más de un kilómetro del casco histórico de Córdoba. Con los votos a favor del Partido Popular, la abstención de los grupos municipales de PSOE y Vox y el voto en contra de Hacemos Córdoba, esta declaración permitirá bonificar a los promotores de este establecimiento hotelero, perteneciente a la cadena Ibis, parte del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

La sociedad promotora del hotel, la sociedad Hotel Economique Guadalquivir SL, será beneficiada con esta medida por parte del Ayuntamiento de Córdoba al entender que concurren circunstancias de fomento de empleo con la contratación con carácter indefinido de 9 trabajadores. La teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, ha defendido la bonificación concedida a la empresa por la creación de empleo que generará y por la inversión que atrae a la ciudad este proyecto.

Críticas de la izquierda

El portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, ha lamentado la exención fiscal aprobada asegurando que reducirá los ingresos del Ayuntamiento. "Vamos a darle una rebaja fiscal a un hotel, un tijeretazo que repercutirá en los servicios públicos y en las políticas municipales", ha defendido. El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, por su parte, ha pedido una regulación de la ordenanza fiscal más justa porque se pierde capacidad recaudatoria y ha sostenido que "el interés municipal y los regalos fiscales deben ser regulados y dirigidos a asociaciones de carácter social, en lugar de a negocios y multinacionales".

Bonificación del 40% del ICIO

En concreto, le corresponderá a la promotora una bonificación del 40% de la cuota del ICIO, devengado por las obras de construcción de hotel destinado a dicho centro de trabajo, conforme a lo previsto en el apartado 6 del artículo 4º de la Ordenanza Fiscal número 305 del Ayuntamiento de Córdoba, reguladora de este impuesto. El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 1.226.323,39 euros.

Obras de construcción del hotel Ibis en el Campo de la Verdad. / Manuel Murillo / COR

El nuevo hotel Ibis en Córdoba

El futuro hotel es el primero de la cadena Ibis Budget que habrá en Córdoba y está proyectado con 192 plazas más repartidas en 96 nuevas habitaciones. En concreto, se levantará en la confluencia de la avenida Campo de la Verdad y la calle Acera de Granada. Detrás de esta iniciativa está el grupo Accor y el cordobés Pedro Albuger, promotor y gestor de proyectos del sector hotelero residencial y terciario tanto a nivel nacional como internacional.

Imagen del salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba. / AJ González / COR

Apertura: primer trimestre del 2027

La cadena había recibido en septiembre del 2024 la licencia urbanística favorable para la obra que tiene un presupuesto aproximado de 7,5 millones de euros para un equipamiento que tendrá, además, piscina cubierta y terraza. Las obras tienen un periodo de ejecución de entre 18 y 20 meses e inicialmente se puso la fecha del primer trimestre del año 2027 para su apertura.

El grupo Accor tiene actualmente 10 hoteles en Andalucía y 96 en España, 27 de la marca Ibis Budget en España y 2 en Portugal y con seis más en proyecto.