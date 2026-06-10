Deportes
Atención, escaladores: el palacio de deportes Vista Alegre tendrá un rocódromo renovado y estrenará zona de búlder
La actuación en el palacio de deportes Vista Alegre busca mejorar las instalaciones existentes y añadir un espacio de búlder, con un plazo de ejecución de un mes
El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha sacado a licitación un contrato que hará las delicias de los escaladores y escaladoras cordobeses, una disciplina deportiva que cada vez gana más y más adeptos. El contrato que ha sacado el Imdeco servirá para actuar en la zona de escalada del palacio de deportes Vista Alegre, en concreto, para mejorar lo que ya hay y añadir nuevos espacios.
Según se recoge en la licitación, lo que se hará, por un lado, es ampliar el rocódromo existente. A la misma vez se instalará una zona de búlder, una modalidad de escalada que consiste en avanzar en bloques de roca o pequeñas paredes, de máximo ocho metros, sin llevar los típicos materiales de protección, pues se realiza de lado y subiendo muy poco. Esa nueva instalación de búlder de escalada vertical tendrá un ancho de 10 metros y una altura de 3,20 al lado de una zona de colchonetas de 2 metros de ancho por 11,5 de ancho.
Entrenamiento de escaladores deportistas
En el proyecto se detalla que la instalación está destinada a la práctica deportiva de la escalada, pudiendo ser utilizada tanto en instalaciones de uso público como privado, bajo la supervisión de personal cualificado. Lo que permitirá la nueva instalación será "un uso más eficiente de las instalaciones, siendo atractivo para los deportistas escaladores para su entrenamiento".
También se destaca en el proyecto que la iniciativa permitiría ampliar las posibilidades de su uso por los centros escolares y colectivos que quieran iniciar o dar a conocer este deporte de la escalada deportiva en dos de sus categorías más importantes: la escalada en pared con cuerda y la escalada en bloque, dos de las principales disciplinas incluidas en las competiciones nacionales e internacionales actualmente.
El Imdeco licita el contrato por un presupuesto base de 26.974,53 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de un mes. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán hasta el 17 de junio para hacerlo.
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