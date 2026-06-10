Alejandro Vega, estudiante de Derecho de la UCO, seleccionado entre los 100 mejores del mundo para el Mundial de Oratoria

El estudiante de la Universidad de Córdoba (UCO) de cuarto curso del Grado de Derecho, Alejandro Vega Asprón, ha sido seleccionado como uno de los 100 mejores clasificados para participar el Mundial de Oratoria, la principal competición internacional de oratoria universitaria de habla hispana, organizada por la Liga Española de Debate Universitario (LEDU) y la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria (RLCU). El certamen convoca cada año a centenares de alumnos de universidades de toda la comunidad hispanohablante para evaluar sus capacidades de comunicación, argumentación y persuasión.

Tras una criba inicial que evalúa la trayectoria académica y personal de centenares de candidatos, se eligen las 100 mejores propuestas, entre las que ha sido seleccionada la de Alejandro Vega. Estos clasificados deben exponer una pieza de dos minutos; una prueba on line que para los representantes españoles se desarrollará presencialmente en Madrid bajo el escrutinio de jueces especialistas.

La Final Four presencial se celebrará en Colombia en octubre

La competencia se vuelve aún más exigente en la siguiente ronda, donde el grupo se reduce a 30 semifinalistas. Sus intervenciones se difundirán en Instagram para someterse a una doble votación de audiencia y personal experto. De este promedio se obtendrán las cuatro puntuaciones más altas, otorgándoles el pase directo a la Final Four presencial de 2026, que se celebrará en Cali (Colombia) en octubre de 2026.

Alejandro Vega Asprón es originario de Ciudad de México (México) y cuenta con una larga trayectoria en representación estudiantil, oratoria y debate. Es expresidente y actual secretario del Consejo de Estudiantes de Derecho y Empresariales de la Universidad de Córdoba, así como expresidente y actual Vicepresidente segundo de Córdoba Debate Universitario (CDU).

Ha participado en más de una veintena de torneos, ya sea como debatiente, formador, juez u organizador. Es campeón del 10º Torneo Interno de la Asociación Córdoba Debate Universitario y Mejor Introductor de la 11ª edición del mismo. Cuenta, de igual manera, con participación en simulaciones parlamentarias de Andalucía, así como reconocimientos de Mejor Delegado, Best Delegate y Menciones Honoríficas como participante y Secretario General de 10 Modelos de Naciones Unidas (MUN), tanto en español como en inglés. Más allá de ello, ha impartido conferencias y formaciones a nivel bachillerato y universitario sobre oratoria, además de ser formador de debate académico a en el ámbito escolar y universitario.