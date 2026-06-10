El aeropuerto de Córdoba tendrá vuelos a Canarias al menos hasta marzo del próximo año 2027

El aeropuerto de Córdoba mantendrá su conexión con Gran Canaria con la aerolínea Binter al menos hasta marzo de 2027. Así lo ha comprobado este periódico en la web de la compañía, donde ya se pueden adquirir billetes, como mínimo, hasta el sábado 27 de marzo de 2027.

De este modo, se sostienen las dos frecuencias semanales por sentido, un servicio que Binter estrenó en abril del año pasado y que opera con salidas los martes y los sábados.

Oferta activa desde Córdoba

Cabe recordar que, hasta el 15 de junio, la aerolínea mantiene una oferta para volar a partir del 15 de septiembre por 75 euros el trayecto (comprando ida y vuelta) entre Córdoba y Gran Canaria. La promoción incluye, además, conexión gratuita con cualquiera de los vuelos interinsulares dentro del archipiélago, lo que facilita los desplazamientos entre islas.

Llegada del primer vuelo de Binter de Gran Canaria a Córdoba. / Manuel Murillo

Vueling hasta enero de 2027

La otra compañía que opera actualmente desde Córdoba, Vueling, también mantiene dos frecuencias semanales por sentido y ofrece billetes hasta el 9 de enero de 2027. En su programación, los vuelos operan con salidas y llegadas los jueves y domingos hasta finales de octubre y, a partir de entonces, los martes y sábados.

Por su parte, Air Nostrum no operará este año la conexión entre Córdoba y Palma de Mallorca, como sí hizo en los dos veranos anteriores.