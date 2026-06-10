Adelante Andalucía denuncia multas "injustificadas" por la Ley Mordaza a manifestantes tras el asesinato machista de Tulia

Adelante Andalucía exige retirar las multas a tres personas que, aseguran, se interpusieron durante la protesta del 13 de abril en virtud de la Ley Mordaza en la barriada de la Fuensanta convocada por el asesinato machista de Tulia, presuntamente asesinada por su expareja.

Según la formación, alrededor de 500 personas participaron aquel día en una concentración pacífica para acompañar a la familia de la víctima, reclamar justicia y denunciar la violencia machista. La organización sostiene que durante el acto se produjo una situación de tensión por la actuación de la Policía Nacional, al procederse al traslado del presunto asesino a escasos metros del lugar donde se desarrollaba la concentración.

Manuel Murillo

Adelante Andalucía afirma que ese momento coincidió con la intervención pública de la hija de Tulia, que compartía su dolor ante las personas asistentes. Por ello, la formación considera que la actuación policial supuso una “grave falta de sensibilidad” hacia la familia y las personas congregadas.

Por el momento, la Policía Nacional no se ha pronunciado sobre estas sanciones.

Reclaman una disculpa pública de la Policía Nacional

La organización ha pedido a la Jefatura de la Policía Nacional una disculpa pública dirigida tanto a la familia de Tulia como al conjunto de la ciudadanía cordobesa. A su juicio, la gestión de una situación especialmente delicada generó indignación entre quienes participaban en el acto de repulsa.

Además, Adelante Andalucía ha expresado su preocupación por las sanciones impuestas a tres asistentes a la concentración en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Cada multa asciende a 601 euros.

Imagen de la protesta en la Fuensanta. / MANUEL MURILLO

La formación considera que estas sanciones son “injustificadas y desproporcionadas” y pide su retirada inmediata. En su comunicado, sostiene que resulta especialmente grave que personas que acudieron a una protesta contra la violencia machista y en apoyo a una familia afectada por el crimen terminen enfrentándose a sanciones económicas.

Llamamiento a colectivos sociales, feministas y vecinales

Adelante Andalucía también ha criticado el uso de la Ley Mordaza, al entender que limita el derecho a la protesta y la libertad de expresión. La formación defiende que esta normativa sigue utilizándose para sancionar movilizaciones sociales y protestas pacíficas, por lo que insiste en la necesidad de su derogación.

Por último, la organización ha hecho un llamamiento a la ciudadanía cordobesa, así como a colectivos sociales, feministas, vecinales y sindicales, para mostrar solidaridad con las personas sancionadas y participar en las iniciativas de apoyo que se están organizando para afrontar los costes de las multas y posibles procedimientos jurídicos.