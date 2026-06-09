Asociación
Las víctimas del accidente de Adamuz exigen al Gobierno que las secuelas psicológicas se indemnicen como las físicas
Señalan que la norma está "desfasada" y aluden a las consecuencias mentales de la tragedia, como estrés postraumático, depresión o ansiedad
La Asociación de Víctimas por el Descarrilamiento de Adamuz ha reclamado al Gobierno de España una reforma urgente del sistema de ayudas e indemnizaciones para accidentes ferroviarios, con el objetivo de equiparar las secuelas psicológicas a las físicas. A su juicio, la normativa actual ha quedado “completamente desfasada”.
La petición se ha formalizado en una carta remitida a Presidencia del Gobierno y a varios ministerios (Derechos Sociales, Economía y Transportes) en la que la asociación advierte de que la regulación vigente no ofrece una cobertura adecuada para las consecuencias mentales que, aseguran, arrastran muchas víctimas del siniestro. Entre ellas citan depresión, ansiedad, trastornos psicológicos, estrés postraumático o el miedo a volver a viajar en tren.
Ser reconocido automáticamente como víctima
Por ello, la entidad pide que estos daños sean valorados e indemnizados de forma justa, incorporando a la legislación categorías indemnizatorias específicas que reconozcan el impacto psicológico y sus limitaciones funcionales y laborales. También solicita que se fijen cuantías mínimas orientativas y que toda persona que viajara en los trenes accidentados sea reconocida automáticamente como víctima a efectos indemnizatorios.
Avalado por especialistas
Para respaldar su planteamiento, la asociación adjunta un informe técnico elaborado por una psicóloga general sanitaria especializada en trauma complejo y neuropsicología clínica, en el que se subraya que los daños psicológicos tras experiencias traumáticas extremas son lesiones reales, objetivables y susceptibles de valoración pericial. El documento alude, entre otros efectos, a alteraciones de la memoria, conductas de evitación, cambios persistentes del estado de ánimo y cuadros de hiperactivación fisiológica.
“Ahora más que nunca se ha demostrado que la norma cuya modificación solicitamos se encuentra completamente desfasada y en modo alguno responde, de forma real, coherente y efectiva, a las secuelas más esenciales que padecen las víctimas de un siniestro como el de Adamuz”, firma Antonio Benítez, coordinador de la defensa de la asociación.
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