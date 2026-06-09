La UCO presenta su campaña institucional 2026 con Córdoba como eje de su propuesta universitaria

La Universidad de Córdoba ha presentado este lunes su campaña institucional 2026, una propuesta que sitúa a la ciudad como parte esencial de la experiencia universitaria y que se articula bajo el lema ‘UCO, la universidad de tu vida’.

La campaña, dada a conocer junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, refuerza la idea de que elegir universidad implica también elegir un entorno de formación, convivencia y desarrollo personal. En esta línea, la iniciativa se completa con dos mensajes que resumen su planteamiento: ‘Córdoba, la mejor ciudad del mundo para vivir la universidad’ y ‘La UCO, la mejor universidad para emprender tu mundo’.

Universidad y ciudad, un binomio estratégico

La apuesta por vincular universidad y ciudad responde también a una realidad cada vez más relevante para la institución. En el presente curso académico, el 39,6 por ciento del alumnado de la Universidad de Córdoba procede de fuera de la provincia, un dato que pone de relieve el peso que tienen factores como la calidad de vida, los servicios, las oportunidades profesionales o el entorno urbano a la hora de decidir dónde cursar estudios superiores.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha defendido que hoy la elección de una universidad no se limita al plano académico, sino que también implica valorar el ecosistema que rodea al estudiante. En este sentido, ha explicado que la campaña busca poner en valor el conjunto de condiciones que la institución y la ciudad ofrecen al alumnado.

Torralbo ha subrayado además la colaboración que mantienen la Universidad y el Ayuntamiento en proyectos estratégicos para Córdoba y ha incidido en las oportunidades académicas, profesionales e internacionales que brinda la institución. También ha animado al futuro estudiantado a valorar la calidad de la formación y el papel de la investigación como elemento diferencial.

Córdoba, en el centro del relato

Por su parte, el alcalde José María Bellido ha felicitado a la Universidad de Córdoba por una campaña que sitúa a la ciudad en el centro del relato universitario y ha señalado que la UCO constituye uno de los pilares de la marca Córdoba.

Bellido ha defendido igualmente las condiciones que ofrece la capital para quienes deciden cursar aquí sus estudios, definiéndola como una ciudad abierta e integradora, y ha destacado su oferta cultural, deportiva y de ocio, así como la conectividad y la calidad de vida, como algunos de los factores que la convierten en un destino atractivo para el alumnado universitario.

Posicionamiento institucional

La secretaria general de la Universidad, Carmen Jiménez, ha recordado que las campañas institucionales de la UCO han servido tradicionalmente para mostrar no solo la oferta académica de la institución, sino también su contribución a la sociedad. En esta edición, ha señalado, la principal novedad es que Córdoba comparte protagonismo con la propia universidad, configurando ambas un “binomio perfecto”.

En la misma línea, la directora del Gabinete de Comunicación de la UCO, Rosa Aparicio, ha explicado que la Universidad concibe estas acciones más como campañas de posicionamiento institucional que como meras herramientas de captación, y ha insistido en que la combinación entre la Universidad de Córdoba y la ciudad conforma una propuesta especialmente atractiva para quienes están definiendo dónde estudiar.