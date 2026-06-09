La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los datos de inserción laboral de la UCO, el avance de las obras del centro de visitantes de la Sinagoga y los refugios climáticos con los que contará la ciudad este verano abren la crónica vespertina
La inserción laboral de los egresados de la Universidad de Córdoba ha mejorado casi 17 puntos porcentuales en la última década. Según los últimos datos del IECA, el 57,4% de los titulados de la UCO trabaja al año de acabar sus estudios. Por otra parte, el centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba, que se situará en el solar anexo al monumento, abrirá sus puertas en otoño. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha visitado hoy las obras del mismo y ha explicado que ya se ha desbrozado y limpiado el terreno dentro de los trabajos de este nuevo espacio, cuyo coste asciende a 438.000 euros. Por último, el Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha este verano ocho refugios climáticos en Córdoba para tratar de paliar las altas temperaturas. A diferencia del año pasado, no abrirá todos los centros cívicos sino cuatro de ellos, junto a otras dependencias municipales.
- La inserción laboral de la UCO crece 17 puntos en diez años: el 57% de sus titulados logra empleo al año de acabar
- El centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba abrirá en otoño: así se pondrán en valor sus restos
- El Ayuntamiento limita a ocho los refugios climáticos en verano: estas son las instalaciones, barrio a barrio
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los forenses apuntan a un estrangulamiento “a varias manos” en el crimen de Sagunto
- Endesa retira 43 torretas eléctricas en El Brillante para mejorar el suministro y reducir la contaminación visual
- Detectan en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: "Permite mejorar la vigilancia"
- Un detenido por encerrar durante varias horas, amenazar y herir a una mujer en una nave de Las Quemadas
Provincia
- Puente Genil ordena la limpieza urgente del antiguo cuartel de la Guardia Civil ante el riesgo para la salud pública
- La Diputación de Córdoba se suma al impulso del futuro Museo Cervantino que albergará el pósito de Castro del Río
Cultura
- Isabel San Sebastián, escritora y periodista: "La historia de España es una fuente de inspiración inagotable para quien quiera adentrarse en ella"
- 200 artistas, 250 exposiciones y más de 300.000 visitantes: el C3A hace balance al cumplir diez años
Córdoba CF
- El juicio a Carlos González se centra en Ecco, el Córdoba CF y el papel de Unicontrol en el chalet de La Moraleja
Deportes
España
- El Gobierno da luz verde al 'verano joven': descuentos de hasta el 90% en autobuses y del 50% en alta velocidad
Visita de León XIV a España
- La visita del Papa a España, en directo | Sigue el minuto a minuto del segundo día de León XIV en España
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios