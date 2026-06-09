La inserción laboral de los egresados de la Universidad de Córdoba ha mejorado casi 17 puntos porcentuales en la última década. Según los últimos datos del IECA, el 57,4% de los titulados de la UCO trabaja al año de acabar sus estudios. Por otra parte, el centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba, que se situará en el solar anexo al monumento, abrirá sus puertas en otoño. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha visitado hoy las obras del mismo y ha explicado que ya se ha desbrozado y limpiado el terreno dentro de los trabajos de este nuevo espacio, cuyo coste asciende a 438.000 euros. Por último, el Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha este verano ocho refugios climáticos en Córdoba para tratar de paliar las altas temperaturas. A diferencia del año pasado, no abrirá todos los centros cívicos sino cuatro de ellos, junto a otras dependencias municipales.

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