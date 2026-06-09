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La actualidad del martes 9 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El avance de las obras de la ronda Norte, la muerte de un joven en un accidente de tráfico en La Carlota y el retrato de León XIV de la cordobesa María José Ruiz abren la persiana informativa

María José Ruiz es la autora del cuadro de la visita del Papa a España.

María José Ruiz es la autora del cuadro de la visita del Papa a España. / CÓRDOBA

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Las obras de la primera fase de la ronda Norte siguen su curso y poco a poco toman forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu. La ampliación de la carretera está provocando la reconfiguración de zonas verdes y carriles bici en el entorno, que está cambiando de aspecto. En otro orden de cosas, un trágico suceso consternó ayer a Posadas. Un joven de 25 años, vecino del municipio, ha muerto en la carretera en la A-445 en La Carlota tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba. Otras dos personas han resultado heridas. Por otra parte, el talento cordobés destaca en la visita del Papa a España. La artista cordobesa María José Ruiz es la autora del retrato oficial de León XIV con el que la Conferencia Episcopal ha obsequiado al pontífice en Madrid.

Además, destacamos estas otras noticias:

Visita de León XIV a España

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