La actualidad del martes 9 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El avance de las obras de la ronda Norte, la muerte de un joven en un accidente de tráfico en La Carlota y el retrato de León XIV de la cordobesa María José Ruiz abren la persiana informativa
Las obras de la primera fase de la ronda Norte siguen su curso y poco a poco toman forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu. La ampliación de la carretera está provocando la reconfiguración de zonas verdes y carriles bici en el entorno, que está cambiando de aspecto. En otro orden de cosas, un trágico suceso consternó ayer a Posadas. Un joven de 25 años, vecino del municipio, ha muerto en la carretera en la A-445 en La Carlota tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba. Otras dos personas han resultado heridas. Por otra parte, el talento cordobés destaca en la visita del Papa a España. La artista cordobesa María José Ruiz es la autora del retrato oficial de León XIV con el que la Conferencia Episcopal ha obsequiado al pontífice en Madrid.
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- Muere un joven de Posadas de 25 años y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota
- La cordobesa María José Ruiz firma el retrato oficial que la Conferencia Episcopal entrega al Papa León XIV
Además, destacamos estas otras noticias:
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Tribunales
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Salud
España
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