Rafael Á. Moreno, alcalde de Adamuz: «En la tragedia hicimos todo lo que pudimos. Nadie se dejó nada atrás»

-La primera pregunta es obligada, ¿cómo está?

-Ya físicamente recuperado y mentalmente bastante bien. Los primeros días fueron muy duros y no tenía noción del tiempo. Recuerdo que me hiciste una entrevista una semana después de aquello y eran unos días muy difíciles todavía. Venía del psicólogo. Ahora ya bastante bien, físicamente bien. Se recupera descansando y mentalmente con la ayuda psicológica también. Eso he hecho este tiempo.

-Con el paso de los meses, ¿qué ha supuesto para usted esta tragedia?

-No sé... (Silencio). Lo comparo con un choque fuerte que te cambia la vida. Te hace ver todo de otra forma, valorar más cosas a las que quizá antes no prestabas tanta atención. Te das cuenta de que la vida puede cambiar en un segundo. Eso te hace vivir con una emoción más fuerte, como pensando «no me quiero perder esto, no quiero porque no sé dónde puedo estar dentro de un segundo». Quizás con el tiempo se irá relajando y volverá a su estado normal. Al principio duele, pero luego al final se va recuperando todo.

-¿Se sigue acordando todos los días?

-Sí, claro. Hay situaciones que se te pasan por la cabeza constantemente e inconscientemente. Te pones a pensar y te vienen imágenes.

-Y el pueblo, ¿cómo ha digerido estos meses?

-El pueblo ya se ha recuperado. Aquí, por suerte, nadie del pueblo, ningún vecino ni vecina, resultó herido ni falleció. Esto pasó aquí y ya está. Una desgracia grande para el pueblo habría sido que alguien de aquí hubiera fallecido. Eso te marca para toda la vida. Pero al no haber tocado tan cercano en ese aspecto, la recuperación es más fácil.

El alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno. / Manuel Murillo

-¿Se habla de ello en el día a día?

-Ya no tanto. La gente está bastante cansada. Ahora se habla menos, prácticamente nada.

-Respecto al premio, ¿qué le comentaron los vecinos cuando se enteraron de la noticia?

-Están muy orgullosos, porque al final es un reconocimiento hacia nuestro pueblo y todo el mundo se siente orgulloso por ello.

-Usted ha insistido en la idea de que perdure la solidaridad cuando se habla de Adamuz frente a la tragedia, ¿cree que lo ha logrado?

-Creo que se va a imponer la parte solidaria. Siempre nos vamos a ir al accidente, pero también hemos recibido reconocimientos de todos lados de España y de fuera, de muchísimas instituciones. Y siempre se reconoce la labor solidaria de aquí. Eso quiere decir que se ha dado a conocer. Recuerdo que era mi mayor empeño los primeros días. Quería poner en valor el trabajo que se hizo aquí, lo que hizo la gente del pueblo, de forma desinteresada. Yo pensaba: «esto va a quedar estigmatizado como el pueblo del accidente» y me dolía pensar eso. Había que sacar a la luz lo que se hizo. Y en un momento clave, si la gente de aquí no se hubiera prestado, hubiera sido mucho más difícil.

-En nuestra última conversación me habló de un homenaje «en positivo», pero quería dejar pasar el tiempo. ¿Ha avanzado algo?

-El 28 de marzo hicimos un reconocimiento a todas las administraciones, y también a las personas que actuaron. La gente habla de monumentos, de nombre de calles... A mí me gusta dejar que pase el tiempo, porque te da otro prisma, y hacer algo que sea consensuado. Aunque parezca que ha pasado tiempo, al final es reciente. No quiero tomar una decisión a la ligera y luego pensar que podría haber hecho otra cosa.

Vecinos de Adamuz junto al alcalde. / CÓRDOBA

-Con el paso del tiempo, ¿ha cambiado su visión de lo que ocurrió esos primeros días?

-En los primeros días no tenía noción del tiempo ni del orden cronológico de las cosas. Fue todo muy rápido. Cuando pasa tiempo y te atreves a reconstruir un poco es cuando tomas conciencia. Hasta marzo o así, no empezamos a reconstruir llamadas y la cronología de cómo fueron entrando ambulancias al pueblo. Hicimos ese orden cronológico según las llamadas, incluso con las propias víctimas. Fue lo que puse de manifiesto en el escrito que hice el mes pasado e indicaba que pasó más tiempo del que uno percibía al principio. El primer mes se me pasó volando. Cuando ya pasó mes y pico nos atrevimos a reconstruirlo y fue duro. Era volver a recordar momentos, revisar llamadas, WhatsApps...

.¿Cuándo digirió realmente lo que había pasado?

-Cuando llegué al Alvia y vi el vagón volcado. Fui consciente del drama desde el primer momento y entré en piloto automático para intentar salvar vidas. A mí me dijeron por teléfono que podía haber un fallecido. La primera persona a la que fui a atender ya me dijeron que estaba muerta. Y cuando llegas y ves aquello… dices: «aquí ha pasado algo muy gordo». Recuerdo encontrarme con alguien que venía diciendo: «no sabéis lo que hay ahí dentro, lo que he visto es una masacre».

-¿Mantiene contacto con víctimas?

-Sí. Con una chica a la que llevamos en brazos, con el pie roto y machacado. Mantengo contacto y la visité con su familia. Cada vez que va al médico hablamos. También con el presidente de la Asociación de Víctimas. Estamos intentando colaborar con ellos porque les hace falta ayuda. Van a tener muchos gastos y no tienen recursos. Vamos a intentar hacer colaboraciones para recaudar fondos.

-Si viniera alguien que no conoce nada de esto, ¿qué le gustaría que entendiera de lo que pasó aquí?

-Que Adamuz, ante una situación tan difícil y tan grave, reaccionó de la mejor manera. Aquí hicimos lo que pudimos cada uno. Nadie se dejó nada atrás. Y además de una forma respetuosa. Siendo un pueblo pequeño, teníamos recursos para atajar una cosa de esta magnitud, y los pusimos a disposición. Por la voluntad y la solidaridad del pueblo. Yo creo que eso debería ser lo normal, aunque parece que no lo es cuando se reconoce tanto en tantos sitios.