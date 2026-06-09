El PSOE pide que no se firme el acuerdo de la sala museística de Caballerizas Reales con el MEAM y pide escuchar a los artistas de Córdoba

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba llevará al pleno del miércoles una moción para rechazar el modelo elegido por el Partido Popular para la futura sala museística de Caballerizas Reales, que gestionará la Fundación de las Artes y de los Artistas de Barcelona, entidad privada que gestiona el Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona (MEAM). El portavoz socialista, Antonio Hurtado, ha reconocido que su moción tiene poco margen de maniobra porque mañana mismo los grupos de la oposición han sido convocados por el alcalde, José María Bellido, para abordar este asunto ante la eminente firma del acuerdo del MEAM.

"Es curioso que se nos llame cuando hemos criticado la falta de participación", ha dicho Hurtado que, pese a todo, pide que no se firme el acuerdo (ya se suscribió un protocolo de intenciones en mayo) que "pone en manos de un tercero la elección del modelo" de un espacio municipal. "El alcalde ha empezado la casa por el tejado, decidiendo de forma colateral que se ponga en manos privadas un espacio público", ha asegurado el edil.

Con los artistas discrepantes

En este sentido, el PSOE sostiene las tesis defendidas por medio centenar de artistas y creadores cordobeses, que han cuestionado la cesión anunciada por el Ayuntamiento de Córdoba de la sala de Caballerizas Reales para que sea gestionada por el MEAM, centrado exclusivamente en el arte figurativo español del siglo XXI. Para Hurtado, es absolutamente normal que "hayan puesto el grito en el cielo" y suscribe la tres críticas principales que los creadores locales hacen al proyecto de Bellido para Caballerizas. En primer lugar, que sea un modelo privado gestionado por una fundación privada y sin vínculos con Córdoba, algo que según Hurtado Bellido ha hecho "sin contar con justificación y de forma unilateral". En segundo lugar, que sea un modelo restrictivo porque dará cabida solo al arte figurativo, yen tercer lugar, que está orientado al turismo más que a la cultura.

Por todo ello, el PSOE pide que se cree un comité de expertos para dar empaque al futuro museo en el que estén representados los artistas cordobeses, y que sea esta entidad la que decida el modelo de sala y su forma de gestión. Por último, Hurtado acusa al alcalde de haberse saltado la ley, y que le han entrado las prisas por las elecciones.