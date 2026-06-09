Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ronda NorteCalidad del aireAccidente mortal La CarlotaConvento de Santa ClaraRetrato del PapaConvento de ReginaEn directo | León XIV en EspañaFacturas AyuntamientoAlcalde de AdamuzEdad biológica 'El Cordobés'Polígonos industrialesEnganche Iglesia MargaritasCrimen de SaguntoArcángel en Medina AzaharaMoteros fuente de Priego
instagramlinkedin

Ayuntamiento de Córdoba

El PSOE pide que no se firme el acuerdo de la sala museística de Caballerizas Reales con el MEAM y pide escuchar a los artistas de Córdoba

El grupo socialista llevará al pleno una moción para rechazar el modelo de la futura sala museística, gestionada por la Fundación de las Artes y de los Artistas de Barcelona

Urbanismo quiere convertir la primera planta de la cuadra principal de Caballerizas en una sala de museo.

Urbanismo quiere convertir la primera planta de la cuadra principal de Caballerizas en una sala de museo. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba llevará al pleno del miércoles una moción para rechazar el modelo elegido por el Partido Popular para la futura sala museística de Caballerizas Reales, que gestionará la Fundación de las Artes y de los Artistas de Barcelona, entidad privada que gestiona el Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona (MEAM). El portavoz socialista, Antonio Hurtado, ha reconocido que su moción tiene poco margen de maniobra porque mañana mismo los grupos de la oposición han sido convocados por el alcalde, José María Bellido, para abordar este asunto ante la eminente firma del acuerdo del MEAM.

"Es curioso que se nos llame cuando hemos criticado la falta de participación", ha dicho Hurtado que, pese a todo, pide que no se firme el acuerdo (ya se suscribió un protocolo de intenciones en mayo) que "pone en manos de un tercero la elección del modelo" de un espacio municipal. "El alcalde ha empezado la casa por el tejado, decidiendo de forma colateral que se ponga en manos privadas un espacio público", ha asegurado el edil.

Con los artistas discrepantes

En este sentido, el PSOE sostiene las tesis defendidas por medio centenar de artistas y creadores cordobeses, que han cuestionado la cesión anunciada por el Ayuntamiento de Córdoba de la sala de Caballerizas Reales para que sea gestionada por el MEAM, centrado exclusivamente en el arte figurativo español del siglo XXI. Para Hurtado, es absolutamente normal que "hayan puesto el grito en el cielo" y suscribe la tres críticas principales que los creadores locales hacen al proyecto de Bellido para Caballerizas. En primer lugar, que sea un modelo privado gestionado por una fundación privada y sin vínculos con Córdoba, algo que según Hurtado Bellido ha hecho "sin contar con justificación y de forma unilateral". En segundo lugar, que sea un modelo restrictivo porque dará cabida solo al arte figurativo, yen tercer lugar, que está orientado al turismo más que a la cultura.

Noticias relacionadas y más

Por todo ello, el PSOE pide que se cree un comité de expertos para dar empaque al futuro museo en el que estén representados los artistas cordobeses, y que sea esta entidad la que decida el modelo de sala y su forma de gestión. Por último, Hurtado acusa al alcalde de haberse saltado la ley, y que le han entrado las prisas por las elecciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  5. La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
  6. La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
  7. Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
  8. El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios

El PSOE pide que no se firme el acuerdo de la sala museística de Caballerizas Reales con el MEAM y pide escuchar a los artistas

El PSOE pide que no se firme el acuerdo de la sala museística de Caballerizas Reales con el MEAM y pide escuchar a los artistas

Hacemos Córdoba exige transparencia al PP sobre el informe de Icomos del hotel en la Casa de la Aduana

Hacemos Córdoba exige transparencia al PP sobre el informe de Icomos del hotel en la Casa de la Aduana

Planifica tus compras en Córdoba este verano: estos son los festivos con apertura autorizada

Planifica tus compras en Córdoba este verano: estos son los festivos con apertura autorizada

El Ayuntamiento limita a ocho los refugios climáticos en verano: estas son las instalaciones, barrio a barrio

El Ayuntamiento limita a ocho los refugios climáticos en verano: estas son las instalaciones, barrio a barrio

Endesa retira 43 torretas eléctricas en El Brillante para mejorar el suministro y reducir la contaminación visual

Endesa retira 43 torretas eléctricas en El Brillante para mejorar el suministro y reducir la contaminación visual

El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: "Permite mejorar la estrategia de vigilancia"

El hospital Reina Sofía da la bienvenida a sus 135 nuevos residentes: "Detrás de cada diagnóstico hay una persona"

Un fuerte despliegue de los bomberos permite extinguir un incendio en un supermercado de la avenida Gran Vía Parque

Tracking Pixel Contents