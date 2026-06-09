La peana del altar de San Rafael Custodio de Córdoba recupera su esplendor tras su restauración

La basílica del Juramento de San Rafael acogió este martes la presentación oficial de la restauración de la peana del altar de San Rafael Custodio de Córdoba, una destacada intervención realizada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en Sevilla.

Los trabajos han permitido recuperar la estabilidad estructural de la pieza, así como sus cualidades cromáticas originales, ocultos o deteriorados por el paso del tiempo una actuación que ha devuelto a la obra el esplendor con el que fue concebida en 1793 por el artista Diego Carrillo.

El acto contó con la asistencia de representantes eclesiásticos e institucionales, entre ellos miembros de la hermandad de San Rafael, encabezados por su hermano mayor, José Ángel Castro, así como el rector de la basílica del Juramento de San Rafael, Fernando Cruz-Conde, además del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes.

Autoridades y otros asistentes al acto de la presentación de la peana restaurada del altar de San Rafael. / CÓRDOBA

Durante las intervenciones, el equipo técnico responsable de la restauración explicó los criterios seguidos durante la restauración de la pieza, las metodologías aplicadas y los principales hallazgos descubiertos durante el proceso de recuperación de la misma.

Por su parte, Salvador Fuentes destacó el valor simbólico y artístico de la peana, señalando que se trata de «una obra de enorme valor devocional y artístico, vinculada a una de las tradiciones más arraigadas en la ciudad». Asimismo, subrayó que la restauración ha permitido «recuperar materiales deteriorados por el paso del tiempo, devolviendo a la obra su lectura estética original».

Fuentes agradeció también la labor del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, del que destacó «la solvencia y la excelencia que le caracterizan» en este tipo de intervenciones patrimoniales.

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La restauración está enmarcada en la línea de ayudas al patrimonio cofrade impulsada por la Diputación de Córdoba, una iniciativa destinada a la conservación y puesta en valor del legado histórico y artístico de la provincia.