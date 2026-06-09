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Educación

Mabel Ventoso, estudiante del colegio El Encinar de Córdoba, gana un concurso literario del Ministerio de Defensa

La alumna de primero de bachillerato se impone a más de un centenar de cartas enviadas sobre la temática 'Plus Ultra, la audacia que cruza horizontes'

Mabel Ventoso, estudiante del colegio El Encinar de Córdoba, obtiene el premio otorgado por el Ministerio de Defensa..

Mabel Ventoso, estudiante del colegio El Encinar de Córdoba, obtiene el premio otorgado por el Ministerio de Defensa.. / CÓRDOBA

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La estudiante Mabel Ventoso Rodríguez, alumna de 1º de bachillerato del colegio El Encinar, ubicado en el barrio de El Brillante, ha ganado el premio literario Carta a un militar español, organizado por el Ministerio de Defensa. Este año, la temática sobre la que debían versar los escritos era la hazaña Plus Ultra, la audacia que cruza horizontes.

En total, han participado ocho colegios de la provincia con más de un centenar de cartas enviadas, entre las que se ha impuesto la misiva de Mabel Ventoso.

El jurado, con una importante representación institucional y cultural

El jurado estaba compuesto por representantes de la Subdelegación de Defensa en Córdoba, de la Real Academia de Córdoba y de la delegación territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba.

Mabel Ventoso, estudiante del colegio El Encinar de Córdoba, obtiene el premio otorgado por el Ministerio de Defensa.

Mabel Ventoso, estudiante del colegio El Encinar de Córdoba, obtiene el premio otorgado por el Ministerio de Defensa. / CÓRDOBA

El subdelegado de Defensa, José María Ortega, ha hecho entrega del premio a la alumna y al colegio ganador. En el acto, han estado presentes el vicepresidente de la Real Academia de Córdoba, Manuel Gahete; el coordinador provincial de lectura y bibliotecas, Bartolomé Delgado; y la directora del colegio El Encinar, María Dolores Martínez.

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Con este reconocimiento, la Subdelegación de Defensa "impulsa el acercamiento entre las Fuerzas Armadas y nuestros jóvenes estudiantes, así como con la sociedad cordobesa en general, poniendo en valor las efemérides de nuestra historia y los valores y virtudes de nuestras Fuerzas Armadas", asegura la nota de prensa del Ministerio de Defensa en la que se informa del galardón.

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