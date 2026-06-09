Intervención alerta de deficiencias en la gestión de facturas pendientes en el Ayuntamiento de Córdoba

El Pleno de Córdoba tomará conocimiento este miércoles de un crítico informe de la Intevención General sobre la llamada cuenta 413, donde aparecen las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto municipal. Se trata del informe que de manera obligaroria tiene que hacer la interventora sobre control financiero de las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios satisfechos en 2024, sin imputación presupuestaria Dicho de un modo más coloquial, un informe sobre las facturas en el cajón que tiene el Ayuntamiento de Córdoba. En concreto, Intervención señala que deberían haberse incorporado a la cuenta 413.0 gastos de 2024 por un importe de 2.208.191,37 euros, que de manera errónea se han incluida en otro apartado contable, es decir, no es que falten ese importe sino que ha sido contabilizado de manera errónea.

La Intervención General emite por ello una opinión desfavorable y concluye que la gestión de estas obligaciones “no resulta conforme” con la normativa aplicable en aspectos significativos y advierte de que la contabilidad municipal no refleja correctamente determinados gastos pendientes de imputar al presupuesto.

Uso no correcto de la cuenta 413.0

La principal deficiencia detectada por la interventora en su informe es que el Ayuntamiento no utiliza correctamente esta cuenta 413.0, destinada a recoger gastos devengados en un ejercicio cuya factura llega al siguiente. Según el informe, todos los movimientos se están llevando a la cuenta 413.1, lo que provoca que las magnitudes presupuestarias de cierre no estén bien calculadas, al deberse haber incluido en la 413.0.

José María Bellido y José Alberto Alcántara, secretario del pleno del Ayuntamiento de Córdoba. / AJ González / COR

Cantidades

El saldo final de la cuenta 413.1 a 31 de diciembre de 2024 ascendía a 2.496.456,27 euros. De esa cantidad, a 31 de diciembre de 2025 seguían pendientes de aplicar 288.264,90 euros, aunque en el desglose posterior del propio informe aparece un total de 288.164,90 euros, lo que deja una pequeña discordancia interna de 100 euros. Entre las cantidades pendientes figuran gastos no tramitados, facturas vinculadas a omisiones de fiscalización y expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito.

La Intervención también reprocha al equipo de gobierno la falta de un procedimiento interno para que las áreas gestoras comuniquen a Contabilidad los gastos ya devengados pero aún no facturados. Además, aprecia una falta de seguimiento trimestral de este tipo de gastos, pese a que las entidades locales de más de 5.000 habitantes deben suministrar esa información periódicamente.

Otra conclusión relevante de Intervención es que hay facturas correspondientes a ejercicios anteriores que se cargan y abonan en la 413.1 del ejercicio corriente, en lugar de registrarse correctamente en la 413.0 del ejercicio en que se devengó el gasto. Para la Intervención, esta práctica distorsiona la imagen contable porque no refleja adecuadamente cuándo se produjo realmente el gasto.

Medidas correctoras que no convencen a Intervención

El servicio gestor presentó alegaciones y anunció medidas correctoras, como incluir instrucciones en las normas de cierre, estudiar su incorporación a las bases de ejecución del presupuesto y explorar mejoras con el nuevo aplicativo GEMA. La Intervención valora positivamente esa voluntad de mejora, pero mantiene intactas sus conclusiones y eleva el informe a definitivo porque las alegaciones no modifican los hechos detectados.