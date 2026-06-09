La inserción laboral de la Universidad de Córdoba crece 17 puntos en diez años: el 57% de sus titulados logra empleo al año de acabar

La inserción laboral de los egresados de la Universidad de Córdoba ha mejorado casi 17 puntos porcentuales en la última década. Según los últimos datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), correspondientes a la promoción 2023-2024, el 57,4% de los titulados de la UCO estaba trabajando al año de finalizar sus estudios, frente al 40,7% registrado entre quienes egresaron en el curso 2011-2012.

En términos absolutos, la Universidad de Córdoba contabilizó 3.512 egresados en el curso 2023-2024. Un año después, 2.016 estaban ocupados: 1.576 trabajaban en Andalucía y otros 440 lo hacían en el resto de España. Estos datos confirman una evolución favorable de la empleabilidad de los titulados cordobeses, aunque la UCO se mantiene ligeramente por debajo de la media andaluza, situada en el 59,4%.

La comparación histórica muestra una mejora sostenida. En la promoción 2011-2012, 1.358 titulados de la Universidad de Córdoba trabajaban al año de egresar, sobre un total de 3.334 egresados. En la última promoción disponible, la cifra de ocupados asciende a 2.016, pese a que el número total de titulados se mantiene en un número similar. La diferencia entre ambas tasas, del 40,7% al 57,4%, supone un avance de 16,7 puntos porcentuales.

La UCO, ligeramente por debajo de la media andaluza

La Universidad de Córdoba se sitúa en una posición intermedia dentro del sistema público universitario andaluz. Con una tasa de inserción del 57,4% al año de egresar en la promoción 2023-2024, queda ligeramente por debajo de la media andaluza, situada en el 59,4%. En la comparativa con el resto de universidades públicas, la UCO se coloca por delante de Granada y Pablo de Olavide, pero por detrás de Málaga, Sevilla, Cádiz, Jaén, Huelva y Almería.

Rectorado de la UCO. / AJ González

El análisis también refleja diferencias por sexo. Entre los egresados de la promoción 2023-2024 residentes en Andalucía, la tasa de inserción laboral masculina se situó en torno al 63%, mientras que entre las mujeres rondó el 59%. Aun así, las mujeres continúan siendo mayoría entre los titulados de la Universidad de Córdoba.

Otro aspecto destacado es la naturaleza del empleo generado. Entre los egresados de la UCO que trabajan en Andalucía predominan claramente los asalariados. En concreto, de los 1.523 ocupados residentes en Andalucía contabilizados en el informe, 1.362 trabajaban por cuenta ajena, 81 por cuenta propia y 80 figuraban como mutualistas.

La mejor tasa de inserción a cuatro años

La última promoción con seguimiento completo a cuatro años es la de 2020-2021. En ese caso, el 78,7% de los egresados de la Universidad de Córdoba trabaja cuatro años después de terminar sus estudios. En cifras absolutas, 2.668 de los 3.390 titulados analizados estaban ocupados transcurrido ese periodo.

Ese dato a cuatro años refuerza una de las principales conclusiones del estudio: la incorporación al mercado laboral universitario no se produce de forma inmediata para todos los titulados, sino que mejora progresivamente. En la promoción 2020-2021 de la UCO, 1.925 egresados trabajaban al primer año; al cuarto año, la cifra había aumentado hasta 2.668.

El mercado laboral andaluz continúa siendo el principal destino de los titulados cordobeses. En la promoción más reciente, cerca de ocho de cada diez egresados de la UCO que encontraron empleo lo hicieron en Andalucía. En el seguimiento a cuatro años de la promoción 2020-2021, también se repite ese patrón: de los 2.668 titulados ocupados, 2.146 trabajaban en la comunidad autónoma y 522 en el resto de España.

Enseñanzas con más salidas laborales

A nivel andaluz, el informe del IECA también se centra en un análisis de las enseñanzas con más salidas laborales y para ello las clasifica en diez ámbitos de estudio, en las que se agrupan las diversas titulaciones universitarias.

De entre todas ellas, el campo con mejor nivel de empleabilidad al cuarto año de la finalización de la universidad, para lo que se toma como referencia el curso 2020-2021, son las ramas de las Ingenierías y la Arquitectura, con un porcentaje del 84,7%. La siguiente área con más oportunidades para encontrar empleo son las Ciencias de la Salud, con un porcentaje del 83,4%, una cifra que se eleva hasta el 91,2% en el caso de los graduados en Enfermería o hasta el 90,4% para la titulación de Medicina. A una mayor distancia se encuentran las titulaciones encuadradas en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, que arrojan un índice del 73,5%; y en la de Ciencias, que representan un 72,9%.

En el extremo contrario, las disciplinas que ofrecen peor nivel de inserción al cuarto año del egreso son las relacionadas con las Artes y Humanidades (61,5%).

En el primer año trascurrido desde el final de los estudios, las disciplinas encuadradas en las Ingenierías y la Arquitectura, con un 76,4%, y las Ciencias de la Salud, con un 71,4%, son las que siguen registrando mejores opciones laborales para la promoción que se graduó en el curso 2023-2024. Las Ciencias Sociales y Jurídicas se apuntan una tasa del 56,5% y las Ciencias, el 52,7%. En el caso de las Artes y las Humanidades, el nivel de inserción desciende al 40,7% para esa misma promoción.