El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: "Permite mejorar la estrategia de vigilancia"

Investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) han detectado en la capital cordobesa las primeras obreras de avispón oriental (Vespa orientalis) de la temporada 2026, un hallazgo que aporta nueva información sobre el desarrollo anual de esta especie invasora en el entorno urbano.

La observación se produjo el pasado 5 de junio durante el seguimiento de varios nidos primarios localizados en distintos puntos de la ciudad, en el marco del estudio que el IAS-CSIC desarrolla para conocer la ecología y la fenología de esta especie en Córdoba.

Setenta y ocho días después de las primeras reinas

Según explica el equipo investigador, la aparición de estas primeras obreras se ha registrado 78 días después de la detección de las primeras reinas fundadoras activas tras la hibernación, que fue documentada el pasado 19 de marzo mediante un sistema de trampeo para la monitorización temprana.

Ese periodo corresponde a la llamada fase fundacional de la colonia, durante la cual cada reina construye el nido inicial, busca alimento y cría en solitario a la primera generación de obreras. Las detectadas ahora pertenecen a la denominada generación nanítica, formada por individuos de menor tamaño que se desarrollan bajo las limitaciones nutricionales propias de las primeras etapas de crecimiento de la colonia.

La investigadora del IAS-CSIC Mónica Fernández-Aparicio destaca que "la detección de las primeras obreras aporta una referencia importante para comprender el desarrollo estacional de la especie en Córdoba. El intervalo observado entre la aparición de las primeras reinas fundadoras y la emergencia de las primeras obreras proporciona información útil para caracterizar la fenología de Vespa orientalis en las condiciones climáticas de nuestra ciudad y mejorar el diseño y la eficacia de futuras estrategias de vigilancia y control”.

Todavía útil el trampeo de reinas

En esta fase temprana, tanto las reinas fundadoras como las primeras obreras mantienen actividad dentro y fuera del nido. Fernández-Aparicio explica que las reinas continúan realizando vuelos de forrajeo para obtener recursos alimenticios destinados al mantenimiento de la colonia y al desarrollo de nuevas larvas, por lo que el trampeo dirigido a reinas fundadoras sigue siendo potencialmente útil como herramienta de control.

A medida que aumente el número de obreras, serán estas las que asuman progresivamente las tareas de búsqueda de alimento, alimentación de larvas y ampliación del nido, mientras la reina se centrará en la actividad reproductora en el interior de la colonia.

El IAS-CSIC prevé que durante las próximas semanas los nidos crezcan de forma gradual y que el número de obreras por colonia aumente hasta alcanzar su máximo a finales del verano y comienzos del otoño. En ese momento, el trampeo de obreras perderá eficacia como método de reducción de la población, aunque seguirá siendo útil para la monitorización.

Nidos en construcciones humanas

Los nidos monitorizados esta campaña se encuentran en cavidades asociadas a construcciones humanas, una pauta ya observada en años anteriores tanto en Córdoba como en otros entornos urbanos.

Por ello, los investigadores recomiendan estar atentos a la presencia repetida de avispones entrando y saliendo de una misma cavidad en fachadas, cajas de persianas, tejados, muros u otras estructuras similares. Ante la localización de un nido, aconsejan comunicarlo a los servicios municipales competentes o, si existe riesgo para las personas, a los servicios de emergencia.

Evitar confusiones con el avispón europeo

El equipo recuerda también la importancia de no confundir el avispón oriental con el avispón europeo (Vespa crabro), una especie autóctona también presente en Córdoba. Aunque ambas pertenecen al mismo género, presentan diferencias relevantes en morfología, ecología e impacto económico.

Seguimiento del ciclo anual

La combinación de distintas herramientas de seguimiento, como el trampeo selectivo, la observación directa de las reinas fundadoras y la monitorización continuada de nidos, está permitiendo al IAS-CSIC documentar con precisión el desarrollo estacional de Vespa orientalis en Córdoba.

Hasta el momento, el equipo ha registrado la mortalidad final de ciclo de obreras y machos observada a partir del 20 de noviembre de 2025, la aparición de las primeras reinas activas tras la hibernación el 19 de marzo de 2026 y ahora la emergencia de las primeras obreras el 5 de junio.

Además del seguimiento fenológico, la investigación incluye el análisis de los recursos alimenticios utilizados por las reinas durante los dos primeros meses tras salir de la hibernación. Entre las fuentes observadas figuran melazas producidas por cochinillas y pulgones, flores, exudados foliares y proteína procedente de insectos como moscas, abejas, avispas y mariposas.