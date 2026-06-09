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Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 9 de junio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Conferencia en Bodegas Campos de Ángel Salvatierra Velázquez

Conferencia en Bodegas Campos de Ángel Salvatierra Velázquez / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Ciclo ‘Patrimonio de Córdoba’

Conferencia en Bodegas Campos de Ángel Salvatierra Velázquez

La Nave de las Canastas de Bodegas Campos acogerá la conferencia Bioética, nuevas tecnologías y el futuro de la condición humana, a cargo de Ángel Salvatierra Velázquez, médico, cirujano torácico y bioético.

CÓRDOBA. Nave de las Canastas de Bodegas Campos.

Lineros, 32 .

20.00 horas.

Biblioteca Viva al-Andalus

Conferencia a cargo de Robert Lanquar

La Biblioteca Viva de al-Ándalus acogerá la conferencia Los planes europeos de adaptación al cambio climático. ¿Adaptarnos o sufrir? Europa, España y Francia frente al desafío climático del siglo XXI, por Robert Lanquar. Presentará el acto Carmen Galán, directora de Lunes de la Ciencia del Ateneo.

CÓRDOBA. Casa del Bailío.

Cuesta del Bailío, 3.

19.00 horas.

Presentación de novela

‘La venganza del apostol’

Tendrá lugar la presentación de la última novela de Isabel San Sebastián, La venganza del apostol, publicada por Plaza & Janés.

CÓRDOBA. Palacio de Viana.

Plaza Don Gome, 2.

20.00 horas.

Inaguración de exposición

Una muestra recupera la obra de José Antonio Álvarez Unquiles

El objetivo de la muestra es dar a conocer el el legado artístico de este escultor cordobés y ofrecer una reflexión sobre su valiosa contribución a la escultura cordobesa, en el ámbito religioso y profano. El acto contará con Juan Manuel Carrasco, Miguel García Delgado yMª del Pilar Rodríguez Romero.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol.

Ronda de los Tejares, 32.

20.00 horas.

Cultura en red

Espectáculo infantil ‘Ale-hop’

La compañía de circo Los Hermanos Moreno pone en escena una propuesta familiar llena de humor, malabares, equilibrios y sorpresas para todos los públicos. El acto se celebra en el marco de la Semana Cultural de Parque Fidiana.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Plaza de las Artes de Parque Fidiana.

11.15 horas.

Córdoba Siempre Orgullosa

Exposiciones en el IES lópez Neyra

Dentro de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Córdoba para el mes de junio con motivo del mes del orgullo, tendrán lugar las exposiciones El arcoíris en los deportes y El arcoíris en la música.

CÓRDOBA. IES López Neyra.

Av. del Mediterráneo, s/n.

11.15 horas.

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