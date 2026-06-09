El hospital Reina Sofía de Córdoba da la bienvenida a sus 135 nuevos residentes: "Detrás de cada diagnóstico hay una persona"

El hospital Reina Sofía de Córdoba ha dado la bienvenida a los 135 nuevos especialistas internos residentes que se incorporan este año al centro para iniciar su periodo de formación sanitaria especializada, en un acto celebrado en el salón de actos del hospital con la participación de responsables institucionales, docentes y asistenciales.

En el encuentro han estado presentes la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella; el director gerente del hospital, Francisco Triviño; miembros del equipo directivo, así como representantes de la Comisión de Docencia, de la Subcomisión de Enfermería, tutores y otros profesionales implicados en la formación de las nuevas promociones.

Un total de 135 nuevos residentes

La llegada de esta nueva promoción supone la incorporación de 135 residentes, distribuidos en 108 MIR, 16 EIR, 6 FIR, 4 PIR y 1 RFIR, que desarrollarán su aprendizaje en las distintas especialidades acreditadas del hospital.

El hospital Reina Sofía de Córdoba da la bienvenida a sus 135 nuevos residentes. / CÓRDOBA

Además, el Reina Sofía amplía este año su capacidad docente con la incorporación de la primera plaza de Medicina de Urgencias y Emergencias y con una plaza adicional en la especialidad de Farmacia Hospitalaria.

Un momento simbólico para el hospital

Durante el acto, el director gerente, Francisco Triviño, ha trasladado a los nuevos residentes un mensaje de acogida y compromiso con su formación en un año especialmente significativo para el centro, que conmemora su 50 aniversario.

“Comenzáis una etapa profesional y personal que recordaréis siempre. Entráis a formar parte de una organización con medio siglo de historia, construida gracias al trabajo y la vocación de miles de profesionales. Desde hoy también sois parte de esa historia”, ha señalado. Asimismo, ha recordado que la residencia representa una oportunidad única para crecer tanto desde el punto de vista científico como humano. “Nunca olvidéis que detrás de cada diagnóstico, de cada prueba y de cada tratamiento hay una persona que deposita en vosotros su confianza”, ha afirmado.

Formación desde el primer día

La incorporación de los nuevos residentes irá acompañada de un programa formativo inicial que se desarrollará durante las próximas semanas y que abordará contenidos esenciales para el desempeño profesional.

El hospital Reina Sofía de Córdoba da la bienvenida a sus 135 nuevos residentes. / CÓRDOBA

Entre los temas previstos figuran la organización de la formación sanitaria especializada, la prevención de riesgos laborales, la bioética, la calidad y seguridad del paciente, la donación y los trasplantes, la protección de datos, la comunicación, la responsabilidad profesional, los cuidados paliativos, la nutrición hospitalaria y el abordaje de patologías prevalentes.

Humanización, seguridad y trabajo en equipo

Este itinerario busca facilitar la integración de los nuevos especialistas en formación, ofrecerles herramientas para afrontar la actividad asistencial y reforzar valores como la humanización, la seguridad clínica y el trabajo en equipo.

El hospital Reina Sofía de Córdoba da la bienvenida a sus 135 nuevos residentes. / CÓRDOBA

En el acto participaron también la directora médica, Elena García Martínez; la directora de Enfermería, Rocío Segura Ruiz; el presidente de la Comisión de Docencia y jefe de Estudios, Antonio Pablo Arenas de Larriva; y la presidenta de la Subcomisión de Enfermería, Amparo Lopera Moreno, quienes expusieron a los nuevos profesionales los recursos formativos y el modelo docente del hospital.