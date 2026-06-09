El Gobierno de España elige Córdoba como sede de la nueva autoridad de investigación de accidentes de tren, barco y avión

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se determina que el municipio de Córdoba sea la sede física de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat), según informa Europa Press.

Sin embargo, se establece el plazo de un año para que el Ayuntamiento cordobés proponga un inmueble "adecuado" para albergar la autoridad administrativa y, hasta entonces, esta permanecerá provisionalmente en Madrid.

En concreto, deberá tratarse de "un inmueble adecuado al carácter institucional de la autoridad y que requiera una reducción de costes para su puesta en funcionamiento", detalla el Gobierno.

"Si transcurrido dicho plazo no se logra consensuar una opción, se podrá iniciar de nuevo el procedimiento de desconcentración de sedes", añade.

En ese sentido, cabe recordar que cuando el Ayuntamiento de Córdoba presentó su propuesta ofreció las dependencias de las que dispone el Ayuntamiento en el estadio municipal de El Arcángel, tanto en la parte baja, para crear espacios de cara al público, como en las plantas construidas, para las oficinas de este organismo.

El Ayuntamiento de Córdoba ofrece dependencias disponibles en el estadio municipal de El Arcángel para la sede de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. / A.J. González

Organismo único e independiente para la investigación de accidentes del transportes

La Aitat fue creada por la Ley 2/2024, como organismo único para reforzar la independencia de la investigación técnica de accidentes e incidentes en los modos ferroviario, marítimo y de aviación civil, asumiendo funciones que ejercían hasta ahora tres comisiones de investigación según el modo de transporte (ferroviario, marítimo y de aviación civil) adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Córdoba competía con Málaga para la sede de la Aitat

Para la elección de la sede, siguiendo un procedimiento "objetivo y competitivo", se han valorado las dos candidaturas recibidas, procedentes de los ayuntamientos de Córdoba y Málaga.

"En base al análisis efectuado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la propuesta de la Comisión Consultiva, el Consejo de Ministros ha acordado que la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil tenga su sede principal en el municipio de Córdoba (Consejo de la Autoridad, Secretaría General y Unidad de asistencia familiar)", concluye el Ejecutivo.