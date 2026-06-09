La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía mantiene en marcha los trabajos de la primera fase de la ronda Norte de Córdoba, una actuación que comenzó el pasado mes de octubre y que cuenta con un plazo de ejecución previsto de tres años.

Por el momento, las obras se concentran en el tramo comprendido entre la glorieta de Turruñuelos, situada junto al acceso a la gasolinera próxima a Hipercor, y la rotonda de María de Maeztu, en el entorno de Hipercor y Lidl. Es decir, las obras ahora mismo actúan en un tramo que realmente pertenece a la ronda de Poniente o A-3050, pues se considerará ronda Norte cuando llegue a María de Maeztu y ya encamine hacia la avenida de la Arruzafilla (que se transformará por sí misma en la propia ronda).

En toda la zona ya puede apreciarse el avance de los trabajos, que aún tienen por delante una larga fase de desarrollo antes de su finalización. En concreto, la adjudicataria, una unión temporal de empresas formada Azvi y Acsa, se centra en la actualidad en los laterales de la propia carretera, que sigue manteniendo los dos carriles por sentido.

La ampliación de la carretera, y en especial el soterramiento que se hará de la glorieta del Hipercor, justifica la amplitud que está ganando ahora mismo la zona. En la parte que da al barrio del Parque del Figueroa se está quintando incluso zona verde y carril bici del parque que hay entre la A-3050 y la calle Ramón Toledano Cuenca. En el tramo que está junto al Hipercor Ronda de Córdoba, apenas queda zona peatonal y verde que separaba el centro comercial de la carretera.

Obras en la ronda Norte de Córdoba. / Manuel Murillo

Las vallas de obra delimitan todo el espacio en el que trabajan los operarios, el propio final de la ronda de Poniente hasta llegar a la rotonda de María de Maeztu y, a partir de ahí, ya se delimita hacia donde irá la ronda, que será la avenida de la Arruzafilla.

La futura ronda Norte de Córdoba

El trabajo que se lleva a cabo ahora mismo en la ronda de Poniente y que incluye la parte de la glorieta María de Maeztu es el más complicado de todo el proyecto de la primera fase. Para hacerse una idea de la entidad de esta parte de la intervención hay que tener en cuenta que de los más de 30 millones de euros que cuesta la primera fase de la ronda Norte, el 80% se dedicará a esta parte de la carretera.

La clave de la importancia de esta parte de la intervención es el soterramiento de la glorieta de María de Maeztu, que tendrá dos niveles, de una forma similar a la rotonda de Ibn Zaydun. La rotonda será el nexo de unión entre las rondas de Poniente y Norte y supondrá la clave para redirigir el tráfico hacia varios sitios de la ciudad.

Trabajos de soterramiento en la ronda Norte de Córdoba. / Manuel Murillo

Luego, a partir de aquí, ya empezaría lo que se puede denominar 100% ronda Norte, cuyo trazado coincidirá en casi todo momento con el de la avenida de la Arruzafilla. El tramo que se incluye en esta primera fase va desde la glorieta María de Maeztu hasta la de Santa Beatriz (a la altura del centro comercial La Sierra).

La ronda Norte en esta parte tendrá cuatro carriles, dos por sentido, luego habrá un montículo elevado con árboles y ya en la parte que pega a las viviendas se mantiene un carril de servicio, acera, parte de aparcamiento y carril bici.

La glorieta de Santa Beatriz pasará de tener un diámetro de 66 metros a tener hasta 100, lo que mejorará su capacidad de acoger tráfico. Se crearán y mejorarán, además, las nuevas conexiones con la calle Teruel y con Poeta Emilio Prados.

Aunque todavía queda una larga fase de obras por delante, el movimiento de maquinaria, el vallado y la transformación visible del entorno muestran que la futura ronda Norte ya ha empezado a tomar forma.