Patrimonio
Finaliza la rehabilitación de las cubiertas del museo de Medina Azahara en Córdoba tras una inversión de dos millones
La Junta de Andalucía ha invertido dos millones de euros en la impermeabilización, aislamiento térmico y la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas del museo
La Junta de Andalucía ha finalizado la intervención en las cubiertas del museo de Medina Azahara, en Córdoba capital, tras una inversión que ha llegado a los dos millones de euros -cofinanciados con fondos Next Generation-. Así lo ha informado este martes la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, que ha visitado las obras del centro de visitantes de la Sinagoga.
En cuanto a la actuación en el museo del yacimiento arqueológico de Medina Azahara, se ha llevado a cabo un amplio programa de impermeabilización, aislamiento térmico e instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas del edificio. En palabras de Del Pozo, las obras, "además de solucionar las filtraciones, van a permitir dar un gran salto en eficiencia energética en este enclave reconocido como Patrimonio de la Humanidad". Así, según ha avanzado la consejera, se prevé una reducción de un 30% de su consumo energético.
Actuaciones de urgencia en Medina Azahara
A esta gran obra se suman sendas actuaciones para estabilizar y recuperar el camino de Ronda, afectado por la erosión, así como el muro de contención de la Dar al-Mulk de la ciudad califal. Con carácter de urgencia, ambas intervenciones cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses para revertir los efectos producidos en el yacimiento por el temporal del pasado invierno.
Estas intervenciones, según señala Del Pozo, forman parte "de la lógica habitual de la gestión responsable de un enclave patrimonial, que además está reconocido por la Unesco, dando una respuesta ágil y eficaz a situaciones sobrevenidas por las incidencias climáticas, activando un plan preventivo de conservación ante una situación de riesgo patrimonial y para el que se han liberado fondos propios por valor de más de 151.000 euros".
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