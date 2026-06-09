Extinguido un incendio en un supermercado de la avenida Gran Vía Parque de Córdoba

Los bomberos de Córdoba han extinguido un incendio producido a las 02.30 horas de la madrugada en un supermercado de la avenida Gran Vía Parque, a la altura del número 41, según informan tanto este cuerpo como Emergencias 112 a este periódico. El fuego se ha desatado en el motor de la cámara frigorífica y ha afectado tanto al interior del establecimiento como a la caja de escaleras del bloque, un edificio de seis plantas. Sin embargo, felizmente, no hay que lamentar heridos.

El fuego ha sido extinguido en 50 minutos, para lo que ha sido necesario la labor de nueve trabajadores de los bomberos: cinco agentes, un inspector, un subinspector y dos conductores. Además, se han trasladado dos vehículos pesados y uno ligero.

Un camión de bomberos de Córdoba. / Manuel Murillo

Sin heridos, aunque fue necesario desalojar las escaleras del bloque

No ha habido que lamentar daños en las viviendas, aunque ha sido necesario el desalojo tanto de las escaleras como del establecimiento comercial para liberar el humo producido durante el incendio.

Al lugar de los hechos también se han trasladado sanitarios, efectivos de la Policía Nacional y miembros de la Policía Local.