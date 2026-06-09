Endesa retira 43 torretas eléctricas en El Brillante para mejorar el suministro y reducir la contaminación visual

La compañía eléctrica Endesa retirará un total de 43 torretas eléctricas del barrio de El Brillante, en Córdoba capital, una medida que mejorará el suministro a la vez que reducirá la contaminación visual que provocan estos elementos. Según ha explicado este martes el responsable de la filial de Redes de Endesa Córdoba, Francisco Cruceira, el coste de esta actuación alcanza los 1,6 millones de euros, y se incluye en un paquete de inversiones de más de 9 millones con el que Endesa cuenta para mejorar infraestructuras eléctricas en la ciudad.

En el caso del desmontaje de todas las líneas aéreas de media tensión en El Brillante, Cruceira ha detallado que se eliminarán 43 torretas, 2.300 metros de circuito aéreo y hasta ocho centros de transformación que se habían quedado ya anticuados. A la vez, se colocarán hasta 5.700 circuitos de media y baja tensión y se instalarán seis centros de transformación más modernos que los que había.

Retirada de torretas eléctricas por parte de Endesa en el barrio de El Brillante. / A. J. GONZÁLEZ

El responsable de Endesa en Córdoba ha señalado que este tipo de actuaciones buscan mejorar las infraestructuras eléctricas en general, digitalizándolas y automatizándolas con el objetivo de ofrecer una mayor calidad de suministro.

La medida también suma seguridad

Cruceira ha añadido, además, que el hecho de que las líneas vayan soterradas y no en aéreo supone no tener que hacer mantenimiento de los árboles junto a los que se sitúan estos cables. Esto implica, ha agregado, que las líneas no toquen los árboles, lo que en muchas ocasiones acarrea cortes de suministros y también generan incendios.

Los operarios trabajan en la retirada de una de las 43 torretas eléctricas que eliminará Endesa en El Brillante. / A. J. GONZÁLEZ

Colaboración de la Gerencia de Urbanismo

Cruceira ha ofrecido estos datos junto al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, a quien ha agradecido la disposición a colaborar para poder trabajar para ir mejorando la ciudad. Sobre el asunto que ocupaba, Torrico ha señalado que actuaciones de este tipo suponen “mejorar la calidad de vida de los cordobeses”, no solo a través de la mejora de la “calidad paisajística”, sino ofreciendo un suministro eléctrico “más seguro y más estable”.

Enganches ilegales

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas, Cruceira ha reconocido que los enganches ilegales son “un mal endémico” con el que Endesa trata de luchar, pero ha dejado claro que no es algo que afecte únicamente a Córdoba, sino a toda España. Cruceira ha explicado que Endesa hace batidas y que si se detecta algún enganche se da aviso a la policía.

Francisco Cruceira y Miguel Ángel Torrico, en el barrio de El Brillante. / A. J. GONZÁLEZ

El problema, ha incidido, es que a pesar de que se actúe y se quite esa conexión ilegal, no es raro que vuelvan a engancharse de forma ilegal de nuevo. Cruceira ha recordado que muchos enganches, además, van relacionados con cultivo de droga, como marihuana, lo que implica un consumo mucho mayor que si fuera una vivienda habitual. Según los cálculos que ha ofrecido, en una de las últimas actuaciones, donde se detectaron entre 60 y 80 viviendas enganchadas a la luz de forma ilegal, el consumo registrado había sido como el de 400 o 500.