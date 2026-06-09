La Diputación de Córdoba concede una subvención de 40.000 euros a Cáritas para el proyecto del Hogar Residencia San Pablo

Cáritas Diocesana de Córdoba y la Diputación provincial han firmado un convenio de colaboración para desarrollar el proyecto Hogar Residencia San Pablo. Se trata de centro destinado a la atención de personas mayores "en situación de exclusión social o vulnerabilidad", explica la entidad religiosa en una nota de prensa.

Para llevar adelante la iniciativa, la institución provincial ha concedido una subvención de 40.000 euros que permitirá la financiación parcial de los costes de personal de dos profesionales, quienes trabajarán en el Hogar San Pablo: una trabajadora social y una gerocultora.

Una residencia gestionada por Cáritas Córdoba

El Hogar Residencia San Pablo estará gestionado por Cáritas Diocesana y permitirá el acompañamiento de personas mayores "que carecen de una red de apoyo" adecuada o atraviesan "situaciones de exclusión residencial y social", asegura el comunicado. El objetivo es ofrecerles un "entorno seguro, digno y de acompañamiento integral".

Atención social y asistencial "centrada en la persona"

La financiación concedida, explica Cáritas, "contribuirá a reforzar la atención social y asistencial" que se prestará diariamente a los residentes. El modelo que se implantará estará "centrado en la persona, la autonomía y la mejora de la calidad de vida".

Apoyo y compromiso de la Diputación con un proyecto social

Por ello, la asociación de la Iglesia Católica "agradece el apoyo y compromiso de la Diputación de Córdoba con este proyecto social, que permite seguir garantizando una atención cercana y especializada a personas especialmente vulnerables de nuestra sociedad".