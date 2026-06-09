Un detenido en Córdoba por encerrar durante varias horas, amenazar y herir a una mujer en una nave de Las Quemadas

Agentes de la Policía Nacional en Córdoba detuvieron el pasado mes de mayo a un hombre como presunto autor de los delitos de detención ilegal, amenazas y lesiones, tras retener supuestamente a una mujer en el interior de una nave industrial situada en el polígono de Las Quemadas.

La intervención se produjo después de que el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc 091) recibiera varias llamadas de ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones del inmueble. Los alertantes aseguraban haber escuchado a una mujer pedir ayuda desde el interior de la nave, reclamando que la dejaran salir y manifestando que no le permitían abandonar el lugar.

Varias patrullas en el lugar de los hechos

Ante la gravedad de los hechos y la posible existencia de una situación de riesgo para la víctima, varias patrullas fueron comisionadas de inmediato al lugar.

A su llegada, los agentes comprobaron que los gritos de auxilio procedían efectivamente del interior de la nave. Al requerir al hombre que se encontraba junto al acceso que abriera la puerta, este se negó de forma reiterada a colaborar con los policías.

Ante los indicios de una posible privación ilegal de libertad en flagrancia, los agentes decidieron acceder al inmueble por la fuerza utilizando los medios técnicos disponibles. Una vez dentro, localizaron a la mujer, que pudo ser rescatada en buen estado, y lograron controlar la situación.

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Los efectivos procedieron entonces a reducir y detener al presunto autor de los hechos, que fue trasladado a dependencias policiales antes de ser puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de los delitos de detención ilegal, amenazas y lesiones.