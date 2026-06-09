HORARIO COMERCIAL
Planifica tus compras en Córdoba este verano: estos son los festivos con apertura autorizada
La Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) deja de aplicarse al centro de la capital de junio a agosto
El verano en Córdoba se vive a un ritmo más pausado. Las altas temperaturas invitan a refugiarse pronto en casa o en la oficina, y la vida, como tal, no comienza hasta la puesta de sol, y hay días que ni eso. Estas circunstancias llevan a los cordobeses a la adaptación de sus rutinas en todos los ámbitos, y eso incluye también las compras.
Mientras que los centros comerciales adquieren un nuevo rol durante la canícula como refugios climáticos, otros comercios, los de a pie de calle, en el barrio, adaptan sus horarios a los hábitos del cliente, con jornadas intensivas de mañana en algunos casos, cierres a mediodía y a apertura bien entrada la tarde, cuando la clientela empieza a aventurarse a salir a la calle.
El horario de verano se impone en la capital y conviene confirmar las horas de apertura de comercios y supermercados antes de salir a la calle. Cuestión aparte son los centros comerciales, que mantienen su horario habitual del resto del año, con apertura de festivos autorizada incluida.
Sin ZGAT durante el verano
Entre los elementos a tener en cuenta en el horario comercial de verano en Córdoba es que durante los meses de junio, julio y agosto se desactiva a Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) permite la apertura de comercios y grandes superficies en domingos y festivos, y que en el caso de la capital se aplica en el distrito centro.
Así, la Junta de Andalucía establece el ZGAT en Córdoba en los meses de marzo, abril y mayo, y en los meses de septiembre y octubre, y solo para el centro. El resto del año, incluido el verano, el horario comercial es el mismo que el del resto de la ciudad y, por lo tanto, cierran en domingos y festivos.
Festivos de apertura autorizada
A lo largo del verano de 2026, hay autorizados cuatro festivos de apertura comercial y uno de ellos coincide con el puente festivo más jugoso del verano. Según la Orden de 23 de junio de 2025, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2026, los festivos de apertura en Córdoba este verano son:
- Domingo 5 de julio
- Domingo 26 de julio
- Domingo 2 de agosto
- Sábado 15 de agosto
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios