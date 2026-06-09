Planifica tus compras en Córdoba este verano: estos son los festivos con apertura autorizada

El verano en Córdoba se vive a un ritmo más pausado. Las altas temperaturas invitan a refugiarse pronto en casa o en la oficina, y la vida, como tal, no comienza hasta la puesta de sol, y hay días que ni eso. Estas circunstancias llevan a los cordobeses a la adaptación de sus rutinas en todos los ámbitos, y eso incluye también las compras.

Mientras que los centros comerciales adquieren un nuevo rol durante la canícula como refugios climáticos, otros comercios, los de a pie de calle, en el barrio, adaptan sus horarios a los hábitos del cliente, con jornadas intensivas de mañana en algunos casos, cierres a mediodía y a apertura bien entrada la tarde, cuando la clientela empieza a aventurarse a salir a la calle.

Un ciudadano toma una foto de la temperatura que marca un termómetro callejero de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

El horario de verano se impone en la capital y conviene confirmar las horas de apertura de comercios y supermercados antes de salir a la calle. Cuestión aparte son los centros comerciales, que mantienen su horario habitual del resto del año, con apertura de festivos autorizada incluida.

Sin ZGAT durante el verano

Entre los elementos a tener en cuenta en el horario comercial de verano en Córdoba es que durante los meses de junio, julio y agosto se desactiva a Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) permite la apertura de comercios y grandes superficies en domingos y festivos, y que en el caso de la capital se aplica en el distrito centro.

Comercios del Casco Histórico, una de los espacios afectados por la ZGAT. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Así, la Junta de Andalucía establece el ZGAT en Córdoba en los meses de marzo, abril y mayo, y en los meses de septiembre y octubre, y solo para el centro. El resto del año, incluido el verano, el horario comercial es el mismo que el del resto de la ciudad y, por lo tanto, cierran en domingos y festivos.

Festivos de apertura autorizada

A lo largo del verano de 2026, hay autorizados cuatro festivos de apertura comercial y uno de ellos coincide con el puente festivo más jugoso del verano. Según la Orden de 23 de junio de 2025, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2026, los festivos de apertura en Córdoba este verano son: