Este es el ‘superpoder’ de los cordobeses en verano: una adaptación climática al calor que solo superan los sevillanos

Los cordobeses están curtidos para los 40 grados. Es un dato, ahora con aval científico, que no sorprende a nadie. Los habitantes del Valle del Guadalquivir aguantan, generación tras generación, veranos sofocantes que se prolongan más allá de la estación meteorológica y se adelantan antes de la cuenta, dando como resultado más de cinco meses de temperaturas elevadas que adquieren el nivel de sofocantes en plena canícula e incluso a finales de mayo y en pleno junio. Si se suma a esto el cambio climático y el hecho de que cada verano que pasa se marca nuevo récord de temperatura y de calentamiento global, Córdoba representa la tríada ejemplar de lo que es resistir y sobrevivir al calor extremo.

Tanto es así, que el Ministerio de Sanidad, en su Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud 2026, ha actualizado el umbral de calor en Córdoba elevando hasta los 41,3 grados la marca que se considera de riesgo grave para la salud. Esto es casi un punto más que en 2025, cuando esa cifra se situó en 40,4 grados.

Termómetro marcando 46 grados el verano pasado en Córdoba / Victor Castro

La marca es compartida por la Campiña cordobesa y la Subbética, mientras que en la zona de Sierra y Pedroches la cifra crítica se sitúa en los 38,2º.

Mapa de riesgos de calor

El Plan de Calor, que marca los umbrales de riesgo para la salud, se estructura en 182 zonas, definidas según áreas con climatologías similares de fenómenos meteorológicos adversos (FMA) establecidas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tal como explica el Ministerio de Sanidad en la explicación sobre el mapa, "estas temperaturas umbrales de impacto en la salud por altas temperaturas se han calculado mediante el análisis de la asociación entre series temporales de mortalidad y temperatura a nivel de zona de Meteosalud".

Visualización de las temperaturas máximas diarias de referencia para definir ola de calor en salud.

La disparidad de temperaturas de riesgo entre unas zonas y otras tiene su explicación en la adaptación climática de la población, que lleva a que un cordobés o sevillano aguante mejor los 40 grados, mientras que en el norte de la Península se apunta riesgo a partir de los 25 grados.

Más de 15 grados de diferencia

Este análisis arroja datos curiosos como el hecho de que mientras en Córdoba el nivel de riesgo se marca en los 41,3 grados, en puntos como el litoral de Guipúzcoa o de Bilbao, se establece en los 25,7 y 26, 4 grados, respectivamente. Es decir más de 15 grados de diferencia.

Esta dicotomía se observa en toda la costa cantábrica y parte de la gallega, pero también en comparación con la costa andaluza, donde los valores críticos están fijados entre los 29 y los 32 grados, con una diferencia significativa respecto a las zonas de interior.

El baremo de las muertes por calor

Uno de los factores que se tienen en cuenta para fijar los umbrales de riesgo para la salud son las muertes asociadas al calor. Según el Sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), entre 2015 y 2024 se produjeron 23.820 defunciones atribuibles al calor, de las que 9.830 se han producido en los tres últimos años: 2022 fue el más letal, con 4.789 fallecimientos, seguido de 2023 con 3.009, concentradas fundamentalmente en mayores de 75 años, y 2024, con 2.032.

En el caso de la provincia de Córdoba, en 2025, se produjeron al menos cinco muertes directamente relacionadas con las altas temperaturas, y eso solo durante el verano. La mayoría de ellos eran de edad avanzada, todos con más de 50 años y tres de ellos con más de 70 años.

Unos turistas se refrescan frente al intenso calor durante el verano pasado en Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Sevilla, a la cabeza de la supervivencia

El valor de temperatura de riesgo fijado por el Ministerio de Sanidad para Córdoba solo es superado por la Campiña sevillana, donde la marca se eleva a los 41,5 grados.

En segundo lugar, va la Campiña cordobesa y la Subbética, con 41,3 grados; una temperatura compartida con Vegas del Guadiana, en Extremadura. Y cierra el podio de los sufridores del calor, Morena y Condado, en la provincia de Jaén, con 41,1 grados.

La resistencia al calor no exime del riesgo

Los expertos advierten de que el hecho de que el umbral de riesgo para la salud sea más elevado no exime de mantener los cuidados habituales ante las altas temperaturas. Estas medidas deben acentuarse en personas que pertenezcan a colectivos de riesgo, como mayores, niños o personas con algún tipo de patología. En caso de presentar algún problema de salud, es necesario acudir a un médico lo antes posible.

Estas son algunas recomendaciones en materia de alimentación, exposición al sol o mantenimiento del hogar.

Alimentación

Cuidar la alimentación durante los periodos de altas temperaturas resulta muy importante. Se recomienda evitar las comidas copiosas y sustituirlas por alimentos ligeros y algunos platos fríos como el gazpacho, sopas frías o ensaladas. En cuanto a las bebidas, hay que beber agua con asiduidad, además de reducir las bebidas azucaradas o con cafeína, así como el alcohol, que favorece a la deshidratación.

Imagen de archivo de un gazpacho andaluz. / CÓRDOBA

Vestimenta

Utilizar ropa ligera, cómoda, de colores claros y, a poder ser, de materiales naturales. Además, de emplear complementos como gafas de sol o sombreros que ayuden a protegerte.

Vivienda

También existen pequeños trucos o consejos para combatir el calor en tu hogar. Ventilar o acondicionar constantemente las habitaciones de la casa y permanecer el menor tiempo posible en espacios cerrados resulta muy importante. Además de bajar las persianas y cerrar las ventanas durante el día y abrirlas por la noche. Hay que mantener los alimentos en el frigorífico para su mejor conservación.

Cordobeses haciendo deporte a primera hora en verano. / A.J.González

Deporte y paseos

Aparte del clásico consejo de evitar las horas centrales del, concretamente entre las 11.00 y las 18.00 horas, también se recomienda que, si se está en exteriores, situarse a la sombra el mayor tiempo posible, reducir la actividad física y concentrarla en el atardecer, amanecer, e incluso por la noche. Hay que echarse crema varias veces al día, sobre todo si se está en espacios como piscinas, playas o parques.

Vehículo

En el interior de los coches hay que conseguir una temperatura adecuada y, en caso de que esté detenido y sin el aire acondicionado activado, no hay que permanecer dentro de él, esta recomendación es sobre todo aplicable a niños, animales y personas mayores pues, aunque solo sea durante un minuto, un coche expuesto al sol puede subir su temperatura exponencialmente.