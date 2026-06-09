Hacemos Córdoba exige transparencia al PP sobre el informe de Icomos del hotel en la Casa de la Aduana

Hacemos Córdoba ha exigido al gobierno municipal transparencia y que dé a conocer el informe de Icomos sobre el proyecto de construcción de un hotel en la llamada Casa de la Aduana, junto a la Mezquita-Catedral y en un espacio de alto valor arqueológico, que ellos mismo solicitaron al organismo internacional.

El portavoz de la coalición de izquierdas en el Ayuntamiento de Córdoba, Juan Hidalgo, ha expresado este martes sus temores de que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la organización no gubernamental asociada a la Unesco, haya emitido un informe sobre ese proyecto hotelero, y que este sea negativo por el impacto volumétrico que el futuro edificio pueda tener en el sensible entorno patrimonial donde quiere asentarse.

Silencio de la Junta

El edil de Hacemos asegura, además, que el proyecto está "paralizado" por este motivo y lamenta que la Junta de Andalucía, que también ha debido de emitir un informe, mantenga "un silencio cómplice" con el Ayuntamiento por ser del mismo signo político. Este periódico está a la espera de conocer la versión del equipo de gobierno sobre este proyecto, un hotel de cuatro estrellas en la calle Canónigo Torres de Molina, y su situación urbanística.

El líder de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo. / CÓRDOBA

Un proyecto de cuatro estrellas y 70 habitaciones

Cabe recordar que los promotores del hotel de cuatro estrellas solicitaron en abril del 2024 a Urbanismo el permiso para llevar a cabo el proyecto. Su idea es construir un establecimiento de 70 habitaciones, que se sumarían a las de la larga lista de proyectos con los que cuenta Córdoba.

El portavoz de Hacemos Córdoba ha denunciado "el oscurantismo y la falta de transparencia" del PP y ha insistido en su rechazo a la construcción de este hotel, que ha necesitado la innovación del PGOU y del Plan Especial del Casco. "Ahora la obra está paralizada, lo que nos da pie a pensar que Icomos nos ha dado la razón y que se ha vulnerado por parte de la GMU la ley para dar cabida al hotel", ha sostenido Hidalgo quien ha retado al PP a hacer público el informe de Icomos "si no tiene nada que temer".