El centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba abrirá sus puertas el próximo otoño

El centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba, situada en la calle Judíos, abrirá sus puertas en otoño. Así lo ha adelantado este martes la consejera de Cultura en funciones de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, que ha visitado el que es uno de los monumentos que más turistas atrae cada año. Como ha explicado Del Pozo, ese centro de visitantes se ubicará en el solar anexo a la Sinagoga, donde se empezó a trabajar en el mes de abril.

Ya se ha desbrozado y limpiado el solar dentro de los trabajos de este nuevo espacio, cuyo coste asciende a 438.000 euros. Las obras tienen un plazo previsto de seis meses, por lo que Del Pozo espera que para otoño de este año la Sinagoga ya pueda tener su propio centro de visitantes.

Solar anexo a la Sinagoga donde se construirá su centro de visitantes. / A. J. GONZÁLEZ

Se pondrán en valor restos arqueológicos

La consejera ha hecho hincapié en que la actuación "transformará el solar en un espacio informativo para la recepción de visitantes y pondrá en valor los muros y las estructuras arqueológicas descubiertas en las sucesivas campañas de excavaciones". Así, las obras "reforzarán su protección y mejorarán la experiencia de la visita, poniendo al alcance de los ciudadanos nuevos recursos para la comprensión del monumento, que data de comienzos del siglo XIV y representa un magnífico ejemplo de la arquitectura mudéjar".

El proyecto dotará a la Sinagoga de Córdoba de un espacio para la conservación y la exhibición de los restos arqueológicos, adecuándolo para las visitas públicas. De esta manera, se intervendrá para la restitución del pavimento, el resanado de paramentos verticales y la adaptación de las instalaciones, ya existentes, para ponerlas en uso. Además de mejorar y proteger el monumento, también se descongestionará la Sinagoga en sí, que suele acumular colas de visitantes en la calle Judíos.

Trabajos para el futuro centro de visitantes de la Sinagoga. / A. J. GONZÁLEZ

Intervención en las yeserías de la Sinagoga

Por otro lado, y según ha avanzado Del Pozo, la Consejería de Cultura y Deporte va a proceder en julio a mejorar el estado de conservación de las yeserías del interior del monumento, realizando operaciones, de carácter preventivo y no invasivo, tanto de limpieza superficial como de consolidación puntual de los valiosos elementos decorativos. Con motivo de estos trabajos, el espacio cerrará al público entre el 13 y el 24 de julio.

Yeserías de la Sinagoga. / A. J. GONZÁLEZ

La intervención planteada responde a la necesidad de garantizar la estabilidad material de los elementos patrimoniales que conforman el interior del edificio, así como de mejorar su estado de conservación mediante actuaciones de carácter preventivo y no invasivo. La documentación técnica presentada recoge de forma detallada tanto el diagnóstico del estado actual como los criterios de intervención previstos, incorporando un completo reportaje fotográfico de los paramentos objeto de actuación.