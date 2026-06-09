Patrimonio
El centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba abrirá sus puertas el próximo otoño
La Junta de Andalucía invertirá 438.000 euros en un nuevo espacio que también servirá para poner en valor restos arqueológicos descubiertos en la zona
El centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba, situada en la calle Judíos, abrirá sus puertas en otoño. Así lo ha adelantado este martes la consejera de Cultura en funciones de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, que ha visitado el que es uno de los monumentos que más turistas atrae cada año. Como ha explicado Del Pozo, ese centro de visitantes se ubicará en el solar anexo a la Sinagoga, donde se empezó a trabajar en el mes de abril.
Ya se ha desbrozado y limpiado el solar dentro de los trabajos de este nuevo espacio, cuyo coste asciende a 438.000 euros. Las obras tienen un plazo previsto de seis meses, por lo que Del Pozo espera que para otoño de este año la Sinagoga ya pueda tener su propio centro de visitantes.
Se pondrán en valor restos arqueológicos
La consejera ha hecho hincapié en que la actuación "transformará el solar en un espacio informativo para la recepción de visitantes y pondrá en valor los muros y las estructuras arqueológicas descubiertas en las sucesivas campañas de excavaciones". Así, las obras "reforzarán su protección y mejorarán la experiencia de la visita, poniendo al alcance de los ciudadanos nuevos recursos para la comprensión del monumento, que data de comienzos del siglo XIV y representa un magnífico ejemplo de la arquitectura mudéjar".
El proyecto dotará a la Sinagoga de Córdoba de un espacio para la conservación y la exhibición de los restos arqueológicos, adecuándolo para las visitas públicas. De esta manera, se intervendrá para la restitución del pavimento, el resanado de paramentos verticales y la adaptación de las instalaciones, ya existentes, para ponerlas en uso. Además de mejorar y proteger el monumento, también se descongestionará la Sinagoga en sí, que suele acumular colas de visitantes en la calle Judíos.
Intervención en las yeserías de la Sinagoga
Por otro lado, y según ha avanzado Del Pozo, la Consejería de Cultura y Deporte va a proceder en julio a mejorar el estado de conservación de las yeserías del interior del monumento, realizando operaciones, de carácter preventivo y no invasivo, tanto de limpieza superficial como de consolidación puntual de los valiosos elementos decorativos. Con motivo de estos trabajos, el espacio cerrará al público entre el 13 y el 24 de julio.
La intervención planteada responde a la necesidad de garantizar la estabilidad material de los elementos patrimoniales que conforman el interior del edificio, así como de mejorar su estado de conservación mediante actuaciones de carácter preventivo y no invasivo. La documentación técnica presentada recoge de forma detallada tanto el diagnóstico del estado actual como los criterios de intervención previstos, incorporando un completo reportaje fotográfico de los paramentos objeto de actuación.
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios