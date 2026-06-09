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Cae una rama de un árbol junto una terraza de una heladería en Ronda de los Tejares en Córdoba

Al menos una persona ha resultado herida tras el incidente que ha causado revuelo en el Centro de la ciudad

Una gran rama de un árbol cae sobre la terraza de una heladería en Ronda de los Tejares

Una gran rama de un árbol cae sobre la terraza de una heladería en Ronda de los Tejares

Manuel Murillo

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Una rama de un árbol de Ronda de los Tejares ha caído sobre la terraza de la heladería Flor de Levante provocando revuelo entre los presentes en esa zona y dejando al menos un herido, según han informado los bomberos de Córdoba.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos, después de recibir un aviso, en torno a las 22.15 horas, en el que se alertaba de la caída de una rama en pleno Centro de Córdoba y de la posible existencia de personas heridas, han informado fuentes del Speis (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos).

Bomberos retiran las ramas caídas sobre la terraza de una heladería en Ronda de los Tejares.

Bomberos retiran las ramas caídas sobre la terraza de una heladería en Ronda de los Tejares. / Manuel Murillo

Una ambulancia en la zona

Además de los bomberos también han sido activos los servicios sanitarios y la Policía Local. Testigos presenciales han señalado a este periódico que una ambulancia ha atendido a al menos una persona en el lugar de los hechos tras el incidente, aunque no se tiene constancia del número de afectados ni de la gravedad de las lesiones. Según estas fuentes, el personal sanitario ha atendido a un hombre para colocarle un collarín.

Los bomberos, por su parte, han actuado para retirar la rama de la acera de Ronda de los Tejares en la que ha caído.

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El incidente ha generado expectación entre los viandantes y clientes de la zona, al tratarse de un punto céntrico y concurrido a esas horas de la noche.

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