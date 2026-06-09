Sucesos
Cae una rama de un árbol junto una terraza de una heladería en Ronda de los Tejares en Córdoba
Al menos una persona ha resultado herida tras el incidente que ha causado revuelo en el Centro de la ciudad
Una rama de un árbol de Ronda de los Tejares ha caído sobre la terraza de la heladería Flor de Levante provocando revuelo entre los presentes en esa zona y dejando al menos un herido, según han informado los bomberos de Córdoba.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos, después de recibir un aviso, en torno a las 22.15 horas, en el que se alertaba de la caída de una rama en pleno Centro de Córdoba y de la posible existencia de personas heridas, han informado fuentes del Speis (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos).
Una ambulancia en la zona
Además de los bomberos también han sido activos los servicios sanitarios y la Policía Local. Testigos presenciales han señalado a este periódico que una ambulancia ha atendido a al menos una persona en el lugar de los hechos tras el incidente, aunque no se tiene constancia del número de afectados ni de la gravedad de las lesiones. Según estas fuentes, el personal sanitario ha atendido a un hombre para colocarle un collarín.
Los bomberos, por su parte, han actuado para retirar la rama de la acera de Ronda de los Tejares en la que ha caído.
El incidente ha generado expectación entre los viandantes y clientes de la zona, al tratarse de un punto céntrico y concurrido a esas horas de la noche.
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios