El Ayuntamiento de Córdoba limita a ocho los refugios climáticos para aliviar el calor en verano

El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha este verano un total de ocho refugios climáticos en Córdoba para tratar de paliar las altas temperaturas que sufre la población en general y los mayores en particular. Este es el segundo año que se ponen en marcha los refugios, aunque en esta ocasión no se abrirán todos los centros cívicos y los centros de mayores como se hizo el verano del 2025, sino solo ocho espacios, ya que la Delegación de Mayores constató que fueron apenas medio centenar de personas las que recurrieron a estos espacios municipales para resguardarse de las altas temperaturas.

Al menos así lo ha explicado la delegada de Mayores, Eva Contador, explicando que se ha ajustado la oferta a la demanda y que "la mayoría de viviendas cordobesas están acondicionados para el calor". Por ese motivo, el Ayuntamiento ha hecho "un reparto más adecuado a la demanda", pero teniendo en cuenta de que haya refugios climáticos por toda la ciudad.

Cuáles son los refugios climáticos

Los refugios climáticos que abrirán este verano son el centro cívico Fuensanta, el centro cívico Norte, el centro cívico Poniente Sur, el centro de mayores Huerta de la Reina, el Jardín Botánico (sala Amparo Pernichi y la sala Raíces), la Biblioteca Central, La Normal (planta baja y sala de lectura) y el Centro de Recepción de Visitantes. Este último se abre pensando sobre todo en los turistas que vienen a pasar un solo día en la ciudad y no saben qué hacer en la hora de la siesta.

Contador ha explicado que la Unión Europea exige a los refugios climáticos que sean completamente accesibles, gratuitos y que tengan fuentes de agua, por lo que no puede valer cualquier edificio municipal. La delegada ha prometido que estos lugares serán lo más cómodos posibles, y dispondrán de juegos de mesa y lectura para los usuarios.

El centro cívico Norte Cruz se abrió como refugio climático el año pasado. / AJGONZALEZ / COR

Apertura de los centros en función de las alertas de Salud

Los refugios climáticos se abrirán en función de las alertas de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que lanza sus alertas sanitarias por altas temperaturas acompasadas por la información diaria de la Aemet. En este sentido, se establecen cuatro fases en función de las temperaturas: sin aviso verde; alerta amarilla a partir de 38 grados, cuando el Ayuntamiento hará sobre todo labores de prevención y contacto de los Servicios Sociales con los mayores que viven solos; alerta naranja, a partir de 40 grados, cuando se pondrán en marcha los refugios climáticos y servicios municipales a demanda; y la alerta roja, a partir de 44 grados, alerta extrema con medidas excepcionales. En el último estadio, los refugios climáticos abrirán de 9 a 21 horas con especial cuidado a las horas centrales del día (la siesta).

En la web del Ayuntamiento se informará sobre la apertura de los refugios climáticos, además de en el resto de edificios municipales donde se colocarán QR informando de los espacios disponibles.