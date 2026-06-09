Asfixia tras una “agresión brutal”: los forenses apuntan a un estrangulamiento “a varias manos” en el crimen de Sagunto en Córdoba

El presunto asesinato del barrio de Sagunto habría sido cometido por, al menos, dos personas y la muerte se produjo por asfixia tras una “agresión brutal”. La segunda sesión del juicio por los hechos ocurridos en 2023 ha estado marcada por la comparecencia de los forenses que practicaron la autopsia y elaboraron los informes de imputabilidad, además de varios peritos de la Policía Científica. Una jornada especialmente esclarecedora que ha permitido precisar cómo se produjo la agresión y perfilar a los principales acusados.

La médico forense que redactó el acta de levantamiento de cadáver ha sido la primera en declarar. Ha descrito manchas de sangre en el salón, la entrada y el pasillo, y ha señalado que el cuerpo se encontraba en un “avanzado estado” de descomposición. Cabe recordar que la agresión se habría producido en la noche del 2 al 3 de abril de 2024, y que el levantamiento no se realizó hasta la tarde-noche del día 3. La forense ha destacado la gran cantidad de lesiones, incluidas algunas en el costado “típicas de haberlo golpeado con una barra”, marcas de agarre compatibles con intentos de resistencia y daños en cuello, tórax y cabeza. “Sufrió muchísimos golpes. Fue una agresión brutal”, ha recalcado, insistiendo en el uso de “extrema violencia”.

Después han intervenido los forenses responsables de la autopsia. Han coincidido en que el cadáver presentaba múltiples lesiones previas al fallecimiento, especialmente en la cabeza y el tórax, además de heridas “defensivas” propias de quien trata de protegerse. También han indicado que varias lesiones “encajan con la forma” de la barra localizada.

Murió asfixiado

Sobre la causa de la muerte, los forenses han afirmado que la víctima “murió asfixiada” y que, para ello, habrían actuado “al menos dos personas con sus propias manos”, mediante una “compresión violenta” o estrangulamiento en cuello y boca. Han apuntado, además, a la posibilidad de que se sirvieran del cinturón de un batín hallado en la escena. A continuación, agentes que intervinieron en la toma y análisis de ADN han señalado que en esos elementos se localizaron restos atribuibles a R. F. L. (y, en el caso del travesaño, también de la propia víctima). Los forenses han añadido que el cuerpo presentaba lesiones compatibles con que “una persona se subió a horcajadas” y comprimió las costillas “hasta partírselas”, manteniendo la oclusión “hasta que murió”. Han indicado que esos hechos se produjeron “de manera casi simultánea” y han descartado consumo de drogas o alcohol previo al fallecimiento.

Policías en el juicio por el crimen de Sagunto. / A.J. González

La franja horaria del fallecimiento, no obstante, ha generado matices. Aunque los forenses situaron la muerte entre las 9.00 y las 11.00 horas del día 3, también han apuntado que pudo producirse “varias horas antes”.

El perfil de los acusados

En la segunda parte de la sesión han comparecido los forenses que elaboraron los informes de imputabilidad de los acusados, con reconocimientos psiquiátricos orientados a valorar trastornos y adicciones. Respecto a R. F. L., han negado una adicción al alcohol o a sustancias estupefacientes y han señalado que, durante la entrevista, también negó haber bebido antes de los hechos. A preguntas de la defensa, sobre si la agresión pudo estar provocada por un “estímulo” (en referencia a la hipótesis de una presunta agresión sexual a su pareja), uno de los forenses ha respondido que una reacción de ese tipo sería “casi instantánea”, y no “entre dos horas y dos horas y media”, como se ha planteado en sala. También ha indicado que no apreció conductas propias de quien “se da cuenta pavorosamente” de lo sucedido (como autoinculparse, entregarse o una huida torpe) y ha apuntado a “cierta planificación”, citando el traslado de la víctima de habitación, el ofrecimiento de un cigarrillo a su compañero y el cierre de puertas y ventanas.

Sobre el otro acusado, J. G. B., los forenses han destacado que “no colaboró” y mostró una actitud “hostil”, con contradicciones y “escasa fiabilidad”. Su historial clínico refleja consumo de cocaína, cannabis y psicofármacos, además de un “trastorno por consumo”, pero han subrayado que eso no afectaría, desde el punto de vista médico, a sus facultades en la comisión del hecho: “Scordopolis

abía perfectamente lo que hacía”, han recalcado, recordando que una dependencia no implica necesariamente una alteración de la conciencia.

Traslado del cadáver de la víctima, tras su hallazgo el 3 de abril de 2024. / MANUEL MURILLO

En cuanto a la mujer implicada, otro forense ha indicado que presenta un “retraso mental en grado leve”, pero que ello no le impedía “concebir ideas tan básicas como una agresión” ni reaccionar, mencionando posibilidades como pedir ayuda o tratar de frenar lo que estaba ocurriendo.

Por último, han declarado varios peritos de la Policía Científica que analizaron huellas y muestras biológicas recogidas en la vivienda. Han señalado la presencia de ADN de los dos varones y de la mujer en diferentes objetos del salón (vasos, cajas de cartón y botellas). También han indicado restos de ADN de R. F. L. en el travesaño con el que se habría golpeado a la víctima y en el cinturón del batín, presuntamente utilizado en el estrangulamiento. Del otro acusado, han apuntado a la localización de restos en una mancha de sangre de la víctima, así como en un meñique.