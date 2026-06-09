Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ronda NorteCalidad del aireAccidente mortal La CarlotaConvento de Santa ClaraRetrato del PapaConvento de ReginaEn directo | León XIV en EspañaFacturas AyuntamientoAlcalde de AdamuzEdad biológica 'El Cordobés'Polígonos industrialesEnganche Iglesia MargaritasCrimen de SaguntoArcángel en Medina AzaharaMoteros fuente de Priego
instagramlinkedin

Patrimonio

La apertura al público de los baños árabes de San Pedro tendrá que esperar: la obra no acabará hasta finales de 2026 o principios de 2027

La Junta de Andalucía achaca el retraso de las obras a las lluvias y a la necesidad de redefinir soluciones para garantizar la conservación patrimonial

Imagen de archivo de los baños árabes de San Pedro.

Imagen de archivo de los baños árabes de San Pedro. / A. J. GONZÁLEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La recuperación y apertura al público de los Baños Árabes de San Pedro, en Córdoba capital, tendrá que esperar. La obra, ha explicado este martes la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, va con bastante retraso. Según los datos ofrecidos por la consejera, la ejecución de esos trabajos se sitúa ahora en un 20%, cuando deberían estar prácticamente terminados. Ahora, lo que la Junta espera es que la intervención pueda finalizar como muy tarde a finales de este año o principios del que viene.

Entre las causas que han provocado el retraso, según Del Pozo, están las intensas lluvias de principios de año. Además, la consejera ha señalado que determinadas soluciones del proyecto han debido ser redefinidas parcialmente "para garantizar la seguridad, conservación y compatibilidad patrimonial, siguiendo siempre el principio preservar las fábricas históricas, bóvedas, restos arqueológicos, muros y demás elementos singulares de este bien patrimonial que cuenta con diez siglos de historia".

Córdoba Baños árabes califales de San Pedro

Baños árabes de San Pedro. / A. J. GONZÁLEZ

Los trabajos que se ejecutan ahora en los baños de San Pedro

Ahora mismo se están terminando de montar las cerchas que soportan la cubierta del recinto de los baños y las subestructuras que conforman los lucernarios. Asimismo, se está aplicando un novedoso revestimiento en la fachada a la calle Carlos Rubio, que además de proteger el muro existente lo consolida estructuralmente cosiéndolo a ambas caras.

Noticias relacionadas y más

Cerrado al público desde hace muchos años, cuando finalice su rehabilitación -por valor de más de 1,6 millones de euros cofinanciados con fondos Feder- este conjunto histórico-artístico, levantado entre los siglos XI y XIII y el único de esta naturaleza situado en la ampliación oriental de la medina cordobesa, será visitable con recorridos en su interior por la planta baja y, por encima de sus bóvedas, en la planta primera, a través de pasarelas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  5. La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
  6. La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
  7. Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
  8. El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios

El centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba abrirá en otoño: así se pondrán en valor sus restos arqueológicos

La apertura de los baños árabes de San Pedro tendrá que esperar: la obra no acabará hasta finales de 2026 o principios de 2027

La apertura de los baños árabes de San Pedro tendrá que esperar: la obra no acabará hasta finales de 2026 o principios de 2027

El PSOE pide que no se firme el acuerdo de la sala museística de Caballerizas Reales con el MEAM y escuchar a los artistas

El PSOE pide que no se firme el acuerdo de la sala museística de Caballerizas Reales con el MEAM y escuchar a los artistas

Hacemos Córdoba exige transparencia al PP sobre el informe de Icomos del hotel en la Casa de la Aduana

Hacemos Córdoba exige transparencia al PP sobre el informe de Icomos del hotel en la Casa de la Aduana

Planifica tus compras en Córdoba este verano: estos son los festivos con apertura autorizada

Planifica tus compras en Córdoba este verano: estos son los festivos con apertura autorizada

El Ayuntamiento limita a ocho los refugios climáticos en verano: estas son las instalaciones, barrio a barrio

El Ayuntamiento limita a ocho los refugios climáticos en verano: estas son las instalaciones, barrio a barrio

Endesa retira 43 torretas eléctricas en El Brillante para mejorar el suministro y reducir la contaminación visual

Endesa retira 43 torretas eléctricas en El Brillante para mejorar el suministro y reducir la contaminación visual

El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: "Permite mejorar la estrategia de vigilancia"

Tracking Pixel Contents