La apertura al público de los baños árabes de San Pedro tendrá que esperar: la obra no acabará hasta finales de 2026 o principios de 2027

La recuperación y apertura al público de los Baños Árabes de San Pedro, en Córdoba capital, tendrá que esperar. La obra, ha explicado este martes la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, va con bastante retraso. Según los datos ofrecidos por la consejera, la ejecución de esos trabajos se sitúa ahora en un 20%, cuando deberían estar prácticamente terminados. Ahora, lo que la Junta espera es que la intervención pueda finalizar como muy tarde a finales de este año o principios del que viene.

Entre las causas que han provocado el retraso, según Del Pozo, están las intensas lluvias de principios de año. Además, la consejera ha señalado que determinadas soluciones del proyecto han debido ser redefinidas parcialmente "para garantizar la seguridad, conservación y compatibilidad patrimonial, siguiendo siempre el principio preservar las fábricas históricas, bóvedas, restos arqueológicos, muros y demás elementos singulares de este bien patrimonial que cuenta con diez siglos de historia".

Baños árabes de San Pedro. / A. J. GONZÁLEZ

Los trabajos que se ejecutan ahora en los baños de San Pedro

Ahora mismo se están terminando de montar las cerchas que soportan la cubierta del recinto de los baños y las subestructuras que conforman los lucernarios. Asimismo, se está aplicando un novedoso revestimiento en la fachada a la calle Carlos Rubio, que además de proteger el muro existente lo consolida estructuralmente cosiéndolo a ambas caras.

Cerrado al público desde hace muchos años, cuando finalice su rehabilitación -por valor de más de 1,6 millones de euros cofinanciados con fondos Feder- este conjunto histórico-artístico, levantado entre los siglos XI y XIII y el único de esta naturaleza situado en la ampliación oriental de la medina cordobesa, será visitable con recorridos en su interior por la planta baja y, por encima de sus bóvedas, en la planta primera, a través de pasarelas.