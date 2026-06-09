Adiestramiento
Un agente de la Policía Local de Córdoba representará a España en el campeonato mundial de obediencia canina en Suecia
Rafael Martínez competirá junto a su perra Eme del 24 al 28 de junio en Helsingborg, en una cita internacional que reúne a la élite del adiestramiento canino
El agente de la Policía Local de Córdoba Rafael Martínez representará a España junto a su perra Eme en el próximo Campeonato del Mundo de Obediencia Canina Clase Internacional, que se celebrará en la ciudad sueca de Helsingborg entre el 24 y el 28 de junio.
Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota de prensa, Martínez formará parte del equipo nacional tras superar un exigente proceso de selección que se desarrolla durante todo el año. La clasificación sitúa al agente cordobés y a Eme entre los mejores binomios del mundo en una disciplina que exige precisión, coordinación y una gran conexión entre el guía y el animal.
Rafael Martínez ha explicado que el adiestramiento canino es para él “una pasión personal que también requiere mucho sacrificio”, aunque reconoce que en el campeonato se medirá a “profesionales dedicados prácticamente en exclusiva a este deporte”.
Córdoba, en la élite mundial del adiestramiento canino
La Obediencia Clase Internacional está regulada por la Federación Cinológica Internacional y gestionada en España por la Real Sociedad Canina de España. Durante la competición, Rafael Martínez y Eme deberán completar un programa de diez ejercicios técnicos evaluados por cuatro jueces.
Entre las pruebas previstas figuran ejercicios de permanencia en ausencia del guía, llamadas a gran velocidad con paradas inmediatas, envíos del perro a distintos puntos a distancia, recuperación de objetos mediante discriminación olfativa y un seguimiento de máxima precisión, en el que el perro debe mantener el hombro alineado con la pierna izquierda del guía incluso en giros y cambios de ritmo.
No será la primera experiencia mundialista para este binomio cordobés. Eme ya debutó en el campeonato de 2025, celebrado en Noruega, y ahora volverá a competir con la selección española en una nueva cita internacional.
Para Martínez, regresar a un Mundial defendiendo a España supone un “grandísimo honor” y “la culminación de un sueño deportivo”. El agente también ha destacado el “orgullo que supone visibilizar el nombre de la Policía Local de Córdoba en una competición internacional”, así como el apoyo recibido por compañeros y superiores.
Antonio Aguilar y Zizou también representarán a Córdoba
La presencia cordobesa en el campeonato no se limitará a Rafael Martínez. El adiestrador Antonio Aguilar, junto a su perro Zizou, también integrará la delegación nacional, formada en esta ocasión por siete competidores.
Martínez ha señalado que compartir esta experiencia con otro cordobés supone un “doble orgullo” y un extra de motivación para “dejar a Córdoba en buena posición”. Además, ha subrayado la importancia de dar a conocer este deporte, que tiene “al cuidado del animal como máxima”.
El concejal delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, ha deseado “la mejor de las suertes” a la delegación española y ha agradecido la “absoluta dedicación” de Rafael Martínez en su trabajo como Policía Local.
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