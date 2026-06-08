Ayuntamiento
El Zoo de Córdoba abre sus puertas este verano con actividades, campamentos y noches temáticas para niños
La iniciativa busca fomentar el conocimiento sobre el cuidado animal y la concienciación medioambiental entre niños de 6 y 12 años durante el periodo estival
El Zoo de Córdoba vuelve a abrir sus puertas este verano ofreciendo actividades para el público infantil cuando acabe el colegio. El concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García Ibarrola, ha detallado la oferta puesta en marcha por el Ayuntamiento de Córdoba, fundamentalmente dirigida a niños de entre 6 y 12 años, que busca fomentar en esta época estival el conocimiento de todo lo que se realiza en el centro de conservación y trabajar en el cuidado y la concienciación hacia el medio ambiente.
Las actividades incluyen de nuevo los campamentos de verano, con talleres sobre concienciación medioambiental, juegos y manualidades, conocimiento y visita de las instalaciones para interactuar con los animales y proyecciones educativas sobre el medio ambiente.
Campamentos de verano
Los campamentos de verano se llevarán a cabo desde el día 29 de junio hasta el 3 de julio, por un lado, y luego desde el 6 de julio hasta el 10 de julio, por otro lado. El aforo de estas de estos campamentos será de 30 personas y se realizará por orden de solicitudes. El coste de los campamentos será de 10 euros.
Por otra parte, se ponen en marcha algunas plazas para niños con necesidades especiales, que contarán también con monitores especializados. El horario de estos campamentos será desde las 9.00 de la mañana hasta las 14.00 horas.
Noches en el zoológico
Por otra parte, el Zoo de Córdoba dispondrá de otra actividad que también está teniendo mucho éxito, que son las Noches en el zoológico. La idea es vivir una experiencia única, ya que se acude a este centro de conservación animal a partir de las 22.30 de la noche hasta las 9.00 de la mañana del día siguiente. Esta actividad tendrá un coste de 20 euros y pretende fomentar el conocimiento hacia la labor de conservación que se realiza en el Zoo. La actividad nocturna se celebrará los días 26 y 29 de junio, y los días 14, el 17 y 21 de julio.
En última instancia, García Ibarrola ha animado a participar a los más pequeños en estas actividades y a acercarse a la llamada manzana verde, compuesta por el Zoo, el Real Jardín Botánico y la Ciudad de los Niños, durante el periodo estival.
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