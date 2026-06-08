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Reconocimiento

La Universidad de Córdoba investirá Doctor Honoris Causa al filósofo Daniel Innerarity el próximo 16 de junio

La UCO reconocerá la trayectoria académica del catedrático de Filosofía Política, referente internacional en pensamiento político, cultura de paz e inteligencia artificial

El profesor, filósofo y escritor Daniel Innerarity.

El profesor, filósofo y escritor Daniel Innerarity. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Universidad de Córdoba investirá el próximo martes 16 de junio como Doctor Honoris Causa al filósofo, ensayista y catedrático de Filosofía Política Daniel Innerarity Grau, en un acto solemne que se celebrará a las 19:00 horas en el Salón de Actos del Rectorado.

Según ha informado la UCO, la investidura supone un reconocimiento a la trayectoria humana, académica e investigadora de Innerarity, que ha mantenido una estrecha colaboración con la institución cordobesa durante más de una década. El acto contará como padrino con el profesor y catedrático de Filosofía de la Universidad de Córdoba Ramón Román.

Una trayectoria internacional en filosofía política

El profesor Daniel Innerarity acumula 44 años de actividad docente e investigadora en universidades y centros de referencia de países como España, Alemania, Suiza, Italia, Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia.

Actualmente es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la UPV/EHU, director del Instituto de Gobernanza Democrática y titular de la Cátedra “Artificial Intelligence and Democracy” en el Instituto Europeo de Florencia.

A lo largo de su carrera ha sido profesor invitado en instituciones como la Universidad de la Sorbona, el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el European Institute de la London School of Economics and Political Science y la Georgetown University, donde fue titular de la cátedra Davis. También ha sido director de estudios asociado de la Maison des Sciences de l’Homme de París e investigador invitado en el Max Planck Institut de Heidelberg de Derecho Público.

Cultura de paz, pensamiento político y colaboración con la UCO

La relación de Daniel Innerarity con la Universidad de Córdoba ha estado especialmente vinculada a la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos, así como a proyectos relacionados con la cultura de paz, el pensamiento político, la filosofía jurídica y la organización institucional.

Su colaboración ha contribuido a reforzar la actividad académica de la UCO en estas áreas, además de participar en la creación del Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. También ha impartido lecciones magistrales, dirigido seminarios de formación y favorecido la presencia de la Universidad de Córdoba en foros nacionales de pensamiento.

Noticias relacionadas y más

Innerarity es, además, colaborador habitual en medios como El País, El Correo, Diario Vasco y La Vanguardia. Entre sus reconocimientos figuran el Premio Miguel de Unamuno de Ensayo, el Premio Espasa de Ensayo, el Premio Nacional de Ensayo y el Premio Eusko Ikaskuntza de Humanidades, Arte, Cultura y Ciencias Sociales. La revista francesa Le Nouvel Observateur lo incluyó entre los 25 pensadores más importantes del mundo.

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