La junta de gobierno local ha dado luz verde a dos planes de mejora de la calidad del aire, uno a corto plazo y otro con las miras puestas en 2030. Estos dos documentos salen ahora a información pública y deben completar el procedimiento administrativo para su aprobación definitiva. Por otra parte, las obras de primera fase del convento de Santa Clara ya han acabado, pero habrá que esperar hasta 2028 para volver a visitar este espacio que albergará el Museo de las Cofradías, cuando se acabará su restauración completa. Las obras costarán dos millones más de lo previsto. Por último, el presidente de la Diputación de Córdoba ha anunciado hoy, tras un encuentro con el consejero de Industria, la puesta en marcha de la Oficina Provincial de Espacios Productivos con la que pretende maximizar el rendimiento de los polígonos industriales

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