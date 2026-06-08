La actualidad del lunes 8 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las perspectivas del mercado laboral para los meses de verano, el cambio de ubicación del mercadillo de El Arenal, y los retos del Córdoba CF para mejorar la asistencia al estadio centran algunos de los contenidos más destacados para comenzar la semana
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La previsión de más de 3.500 contratos para cubrir vacaciones y reforzar plantillas durante la campaña de verano abre nuestro boletín de hoy lunes, 8 de junio. También informamos del cambio de ubicación que deberá afrontar el mercadillo de El Arenal por la celebración del Córdoba Live, una decisión que ha provocado las protestas de los vendedores ambulantes, que denuncian sentirse maltratados. Además, analizamos las medidas que estudia el Córdoba CF para combatir el absentismo en El Arcángel, donde más de 2.000 abonados faltaron de media a los partidos de la pasada temporada.
- Más empleo en Córdoba para cubrir vacaciones y como refuerzos de verano: se harán más de 3.500 contratos
- El mercadillo de El Arenal debe cambiar de ubicación por el Córdoba Live y los ambulantes denuncian "maltrato"
- Más de 2.000 abonados faltaron de media: el Córdoba CF busca soluciones al absentismo en El Arcángel
Además, destacamos estas otras noticias:
Visita de León XIV a España
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- DIRECTO | La visita del Papa a España, en directo | Sigue el minuto a minuto del segundo día de León XIV en España
Empleo
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Córdoba ciudad
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Cordobeses del año
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Provincia
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Cultura
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Campo
Internacional
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