La previsión de más de 3.500 contratos para cubrir vacaciones y reforzar plantillas durante la campaña de verano abre nuestro boletín de hoy lunes, 8 de junio. También informamos del cambio de ubicación que deberá afrontar el mercadillo de El Arenal por la celebración del Córdoba Live, una decisión que ha provocado las protestas de los vendedores ambulantes, que denuncian sentirse maltratados. Además, analizamos las medidas que estudia el Córdoba CF para combatir el absentismo en El Arcángel, donde más de 2.000 abonados faltaron de media a los partidos de la pasada temporada.

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