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La actualidad del lunes 8 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las perspectivas del mercado laboral para los meses de verano, el cambio de ubicación del mercadillo de El Arenal, y los retos del Córdoba CF para mejorar la asistencia al estadio centran algunos de los contenidos más destacados para comenzar la semana

Imagen de archivo de una terraza de Córdoba.

Imagen de archivo de una terraza de Córdoba. / A. J. González

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La previsión de más de 3.500 contratos para cubrir vacaciones y reforzar plantillas durante la campaña de verano abre nuestro boletín de hoy lunes, 8 de junio. También informamos del cambio de ubicación que deberá afrontar el mercadillo de El Arenal por la celebración del Córdoba Live, una decisión que ha provocado las protestas de los vendedores ambulantes, que denuncian sentirse maltratados. Además, analizamos las medidas que estudia el Córdoba CF para combatir el absentismo en El Arcángel, donde más de 2.000 abonados faltaron de media a los partidos de la pasada temporada.

Además, destacamos estas otras noticias:

Visita de León XIV a España

Empleo

Córdoba ciudad

Cordobeses del año

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