Transportes finaliza las obras en la N-437 para reducir el ruido del tráfico en el tramo de acceso al aeropuerto de Córdoba

El acceso al aeropuerto de Córdoba ya cuenta con nuevas medidas para reducir el ruido del tráfico. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mitigación acústica en la N-437, en el tramo comprendido entre los kilómetros 5,14 y 5,84 (el último tramo antes de llegar a la rotonda de acceso al aeropuerto), una actuación que ha supuesto una inversión de 3,2 millones de euros, IVA incluido.

Según ha informado el propio ministerio en una nota de prensa, los trabajos han consistido en la instalación de 1.200 metros de paneles acústicos en esta carretera de acceso al aeropuerto cordobés. La intervención se ha financiado con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de las actuaciones destinadas a mejorar la calidad ambiental en las infraestructuras viarias.

Mapa de las acciones llevadas a cabo por Transportes. / CÓRDOBA

Pantallas acústicas de dos metros en la N-437

Las nuevas pantallas se han colocado a ambos lados de la vía: 625 metros en el margen derecho y 575 metros en el margen izquierdo. Para su instalación, se han sustituido las barreras de seguridad existentes por nuevas barreras tipo New Jersey, sobre las que se han anclado los perfiles metálicos que sirven de soporte a los paneles.

Una vez finalizados los trabajos, la altura total de las pantallas sobre el terreno es de dos metros, con el objetivo de reducir el impacto de la contaminación acústica en el entorno de la carretera.

Carretera del Aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

Los paneles instalados son de hormigón fonoabsorbente, un material diseñado para absorber el sonido y disminuir la propagación del ruido generado por el tráfico. Además, presentan una superficie texturizada que dificulta la realización de pintadas y reduce el riesgo de actos vandálicos.

Actuación incluida en el Plan de Acción contra el Ruido

Junto a la instalación de las pantallas acústicas, el ministerio también ha llevado a cabo la colocación de nueva señalización vertical y la reposición de los sistemas de drenaje existentes en el tramo afectado.

Estas obras forman parte de la fase II del Plan de Acción contra el Ruido, una estrategia vinculada al cumplimiento de la normativa europea sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. En concreto, la actuación se enmarca en la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece un marco común para analizar y reducir la exposición de la ciudadanía al ruido.