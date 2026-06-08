Ayuntamiento de Córdoba
Subvenciones a festivales de Córdoba: la junta de gobierno local aprueba el incremento pese a informes de Intervención
Se destinan 600.000 euros a festivales de 2025 y 2026 y se crea una nueva línea de 200.000 euros para organizaciones culturales
La junta de gobierno local ha aprobado este lunes por urgencias una moción de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba para la autorización y compromiso de gasto a favor del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), destinado al incremento del importe de la convocatoria de subvenciones, una vez aprobada la modificación presupuestaria y el Plan Estratégico de Subvenciones del IMAE, por la que se dota a este organismo de una cantidad adicional de 800.000 euros para diversas ayudas. Entre ellas se incluyen las subvenciones a festivales de música privados que se celebren en Córdoba.
La tramitación de estas subvenciones, destinadas a sufragar citas como Córdoba Live y el Califa Fest, ha estado ligada a la polémica desde su origen y han sido rechazadas por la oposición al pleno al entender que el Ayuntamiento de Córdoba se hace así mismo la competencia con eventos de similar naturaleza como el Festival de la Guitarra con esta política de ayuda.
El expediente para la ampliación de crédito se aprueba a pesar de la existencia de un nuevo informe desfavorable de la Interveción General y uno más de fiscalización previa que aprueba las subvenciones de conformidad pero con observaciones.
Duro informe de Intervención
El primero de los informes (y en realidad el tercero que evacúa la interventora sobre esta cuestión) considera que no está debidamente documentado el reconocimiento del derecho o el compromiso firme de aportación. En concreto, recuerda que para que el IMAE pueda generar crédito, el Ayuntamiento debe haber aprobado el compromiso de gasto, acto que requiere no solo la existencia de saldo presupuestario, sino la voluntad administrativa de obligarse frente al ente receptor. En ausencia del soporte documental que acredite este compromiso, dice la interventora, "el compromiso de ingreso pretendido carece de la firmeza jurídica requerida".
Por todo ello, la Intervención General advierte de que cualquier retención de crédito o anotación contable efectuada por el IMAE , sin contar con el previo documento AD del Ayuntamiento, carecería de soporte legal. Y que en consecuencia," la tramitación del gasto en tales condiciones pudiera determinar, en su caso, responsabilidad contable exigible ante la jurisdicción competente".
A pesar de esos informes, la junta de gobierno local ha aprobado esta medida que permite aumentar en 600.000 euros las subvenciones de concurrencia competitiva para festivales celebrados en 2025 y 2026, y crear una nueva línea de 200.000 euros para entidades culturales sin ánimo de lucro.
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