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Políticas feministas

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba reúne a referentes feministas para abordar la igualdad y la violencia de género

Carmen Calvo participará en la jornada 'Políticas feministas, pedagogía sistémica y erradicación de las violencias de género', que se celebrará el viernes 12 de junio en Córdoba

Carmen Calvo ofrecerá una ponencia titulada 'Feminismo es Democracia'.

Carmen Calvo ofrecerá una ponencia titulada 'Feminismo es Democracia'. / Manuel Murillo

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Córdoba será este viernes punto de encuentro para el debate feminista, la igualdad real y la lucha contra las violencias machistas. La Subdelegación del Gobierno en Córdoba acogerá el próximo 12 de junio, a partir de las 10.00 horas, el encuentro-conversatorio Políticas feministas, pedagogía sistémica y erradicación de las violencias de género, una jornada que reunirá a representantes institucionales, juristas, académicas, profesionales y activistas comprometidas con una sociedad libre de violencia contra las mujeres.

El acto será inaugurado por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, que dará la bienvenida a las personas asistentes. Posteriormente, la jefa de la Unidad de Violencia sobre las Mujeres, María Teresa Varón García, será la encargada de presentar la actividad.

Carmen Calvo ofrecerá la ponencia “Feminismo es Democracia”

Uno de los momentos centrales de la jornada será la intervención de Carmen Calvo Poyato, presidenta del Consejo de Estado, que ofrecerá la ponencia marco titulada Feminismo es Democracia. Su participación reforzará el enfoque institucional y social de un encuentro orientado a reflexionar sobre el papel de las políticas feministas en la consolidación de derechos y libertades.

La programación incluirá distintas mesas de exposición centradas en la pedagogía sistémica como herramienta para superar estructuras vinculadas al patriarcado, así como en el valor de las trayectorias personales, profesionales y activistas de mujeres que han contribuido a la transformación social desde distintos ámbitos.

Igualdad, derechos y erradicación de las violencias machistas

La jornada concluirá con la intervención de Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y con un espacio de diálogo participativo entre ponentes y asistentes. El objetivo es fomentar el intercambio de experiencias y reforzar el compromiso colectivo con la erradicación de las violencias de género, la igualdad efectiva y la eliminación de cualquier forma de discriminación.

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La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, ha destacado que reunir en la ciudad a mujeres referentes de ámbitos como la política, la judicatura, la universidad, la salud, la educación o el activismo supone “una oportunidad para poner en valor el camino recorrido y seguir impulsando políticas públicas que garanticen derechos, igualdad real y una convivencia libre de violencia y discriminación”.

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