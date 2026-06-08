Patrimonio
La restauración completa del convento de Santa Clara costará dos millones más y no estará iniciada hasta el año que viene
El Ayuntamiento de Córdoba prevé abrir las puertas del emblemático edificio en 2028 tras completar la segunda fase de obras
Para ver abiertas de nuevo las puertas del antiguo convento de Santa Clara, en el casco histórico de Córdoba capital, habrá que esperar hasta el año 2028. Son las fechas que manejan el Ayuntamiento de Córdoba y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) una vez finalizada la primera fase de la intervención. El alcalde, José María Bellido, y el presidente de Urbanismo Miguel Ángel Torrico, han visitado este lunes el final de las obras de esa primera fase, que ha costado cerca de medio millón de euros y que se ha centrado en la torre alminar y en parte de la crujía que recae hacia la calle Rey Heredia.
El grueso de la intervención, sin embargo, está por venir. La segunda fase de la obra de Santa Clara actuará prácticamente en todo el antiguo convento, excepto en la torre. En este caso, la obra costará unos dos millones de euros y el plazo de ejecución se estima que sea de en torno a un año y medio.
Como ha explicado el alcalde, ya se está trabajando en la redacción del proyecto de esa segunda fase con el objetivo de que se quede listo este año. Ya en 2027 se sacará a licitación y se adjudicará, por lo que será imposible que el año que viene esté acabado.
El objetivo, convertirlo en sede del museo de las cofradías
Una vez finalizada por completo la restauración, el objetivo del actual gobierno municipal es que el edificio sea sede del museo de las cofradías de Córdoba. El alcalde ha recordado que ya se trabaja con la Agrupación de Hermandades y Cofradías para este fin y ha asegurado que intentará dejar al menos cerrado este futuro uso, teniendo en cuenta que el año que viene son las elecciones municipales.
Confirmado que la torre alminar de Santa Clara es del siglo X
Juan Murillo, arqueólogo de la Gerencia de Urbanismo, ha explicado por su parte algunos hallazgos históricos que han podido hacerse durante esta primera fase de los trabajos. En concreto, Murillo ha explicado que se ha confirmado que el alminar es del siglo X, algo que ya se intuía fruto de las numerosas excavaciones que se han hecho en la zona (aunque muy pocas reflejadas luego en documentos).
También se ha desvelado que en el siglo IX hubo una mezquita en este espacio, algo que explica por qué durante tantos años y años esta parte había quedado sin edificar pese a la cercanía de la mezquita aljama, a apenas 150 metros. En cuanto a las evidencias que han llegado a confirmar esta máxima, Murillo ha detallado que fruto del desescombro se ha hallado un muro que explica esta conclusión.
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