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Recuperación del jardín del Obispo en Córdoba: el Ayuntamiento quiere tener terminado el proyecto en verano

El proyecto para el jardín del Obispo, un espacio ajardinado en Campo Santo de los Mártires, ha requerido varias revisiones por parte de la Junta de Andalucía

Así será la zona verde que el Ayuntamiento proyecta en Campo Santo de los Mártires.

Así será la zona verde que el Ayuntamiento proyecta en Campo Santo de los Mártires. / CÓRDOBA

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba quiere tener terminado el proyecto de recuperación del jardín del Obispo antes de irse de vacaciones para poder licitarlo lo antes posible. Así lo ha indicado este lunes el gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Rafael Ruiz, a preguntas de los periodistas durante la recepción de las obras de la primera fase del convento de Santa Clara.

Sobre el jardín del Obispo, un espacio verde en Campo Santo de los Mártires, detrás del muro donde se colocan los coches de caballos, Ruiz ha dicho que espera que "antes de irnos de vacaciones esté el proyecto terminado y poder licitarlo". Se trata de una plaza ajardinada que echará abajo parte del muro y se situará en el patio trasero y lateral del edificio de la antigua biblioteca de Amador de los Ríos.

Así será la zona verde que el Ayuntamiento proyecta en Campo Santo de los Mártires

Así será la zona verde que el Ayuntamiento proyecta en Campo Santo de los Mártires. / CÓRDOBA

Según ha detallado Ruiz, el proyecto, que ha calificado como "muy delicado", se está terminando ahora. En este caso, se ha precisado de varias revisiones por parte de la Junta de Andalucía, con quien Urbanismo no terminado de estar de acuerdo en todo momento. Una de las claves de esas diferencias ha estado en el muro y en la parte que se debe o no demoler, así como en el nivel de cota al que quedará el jardín. Ahora, ha añadido Ruiz, "estamos cerrándolo".

La plaza ajardinada que se ha diseñado para Campo Santo de los Mártires

La iniciativa original, que puede variar una vez haya proyecto definitivo, hablaba de tirar parte del muro dejando unos 40 centímetros a modo de bancada. En cuanto al propio jardín, se prevé la instalación de una zona de estancia donde haya pérgolas, fuentes y estanques, además, claro está, de plantas. El diseño de ese jardín pasa por una trama ortogonal básica en la que la vegetación de los parterres ajardinados tendrá todo el protagonismo.

Muro que separa Campo Santo de los Mártires de los terrenos exteriores de la antigua biblioteca del Estado, donde ahora aparcan los coches de caballos para el turismo

Muro que separa Campo Santo de los Mártires de los terrenos exteriores de la antigua biblioteca del Estado. / CÓRDOBA

Para enriquecer aún más la trama vegetal, se construirá una pérgola con la estructura mínima para ser soporte de las plantas trepadoras, y así crear unos caminos y un espacio central totalmente sombreado. En el centro, el espacio también se cubre con una cúpula vegetal, los parterres vegetales de esa zona se convierten en estanques con plantas acuáticas y una fuente proporciona frescor.

En cuanto a los elementos principales que irán en el jardín, está una pérgola central y otras longitudinales; una fuente central; estanques naturalizados (evitando el uso del cloro, como los que se están cambiando ahora en muchas partes de la ciudad); juegos de agua; bancos y bancos columpio.

Jardines antigua bliblioteca calle amador de los rios con campo santos de los martires

Patio de la antigua biblioteca de Amador de los Ríos, donde se recuperará el jardín del Obispo. / MANUEL MURILLO

Especies de plantas que habrá en el jardín

Con respecto a las especies a incluir, en el anteproyecto se habla de almezos, olmos, plátanos, jacarandas o magnolios para la arboleda; lantana, dama de noche o trachelospermum asiaticum para los arbustos; hiedra o jazmín para las plantas trepadoras y nenúfares o papiro para las acuáticas.

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Esto se corresponde con la primera fase, porque la idea del Ayuntamiento es ir más allá y ampliar toda la intervención hasta el Palacio de Congresos.

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