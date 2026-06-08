Rafael Ángel Alba, estudiante de Fisioterapia y camarero: «Trabajar te enseña más de la vida que la universidad»

Hay jóvenes que no se incorporan al mercado laboral hasta que acaban la carrera, el máster y todo lo demás y otros que prefieren compatibilizar los estudios con trabajos temporales que no solo les reportan unos ingresos económicos sino un bagaje personal que suma en su curriculum. Es el caso de Rafael Ángel Alba, que a sus 22 años está cursando cuarto de Fisioterapia a la vez que ha empezado a trabajar como camarero. «Tengo que volver a la facultad a hacer las prácticas porque tuve un año de parón por cuestiones de salud», explica, «así que para ahorrar un poco he buscado un trabajo y estoy muy contento».

No tenía experiencia remunerada como camarero, «pero había trabajado en la hermandad y otros eventos como voluntario», señala. Ahora lleva tres semanas trabajando en el hotel Hospes Bailío y afirma que «no puedo estar en un sitio mejor». Alaba a sus compañeros del hotel. «Tienen una paciencia impresionante, te ayudan muchísimo y se trabaja muy bien, te cuidan mucho», asegura con una sonrisa en la boca. Acudió a Adecco para buscar empleo por recomendación de un amigo. «Se han portado genial conmigo», indica, «también en Hospes, donde si les gusta cómo trabajas, te vuelven a llamar siempre».

"Tienes que ser sociable y defenderte con el idioma"

En el tiempo que lleva, está haciendo cuatro turnos semanales de entre 4 y 5 horas, a veces por la mañana y otras veces, por la tarde. «Para trabajar aquí, valoraban que hablaras inglés porque se alojan muchos turistas extranjeros y yo tengo un B2», apunta, «tienes que ser una persona sociable y defenderte con el idioma». Sus funciones van desde servir cafés a tener limpio y preparado el office, reponer bebidas del bar... «A medida que aprendes, vas ganando más responsabilidad», comenta, «yo me lo tomo muy en serio, creo que el trabajo te enseña de la vida más que la universidad, estar aquí me está ayudando a mejorar mis habilidades sociales y otras aptitudes que me van a servir también cuando trabaje como fisioterapeuta».

Este es su primer trabajo y hay cosas que son fundamentales, desde la puntualidad, a la pulcritud en el uniforme, el saber estar. «Todo eso te aporta mucho como persona», comenta, «al ser por turnos de cuatro horas, tampoco se me hace pesado, es entretenido y el tiempo se pasa muy rápido». En su opinión, «es interesante que gente de mi edad se organice para trabajar unas horas a la vez que estudia porque te aporta mucho». Pronto cobrará su primer sueldo. «Todo lo que gane me ayudará a terminar la carrera y a ahorrar para el máster o lo que necesite», asegura.