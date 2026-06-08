El PSOE reclama un plan de choque urgente para eliminar barreras en colegios públicos de Córdoba

El Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba del próximo miércoles una moción para reclamar la puesta en marcha de un plan de choque de accesibilidad en los centros educativos públicos de la ciudad, destinado a eliminar barreras arquitectónicas, sensoriales y cognitivas y garantizar una educación verdaderamente inclusiva. La iniciativa se fundamenta en el propio 1º Plan de Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Córdoba 2025-2030, que identifica importantes déficits en numerosos colegios públicos.

Entre ellos destacan accesos inadecuados, ausencia de ascensores accesibles, aseos sin adaptar, itinerarios interiores con dificultades de movilidad, carencias en señalización accesible, pavimentos podotáctiles, sistemas de bucle magnético, pictogramas, lectura fácil y otros recursos necesarios para alumnado con discapacidad visual, auditiva o cognitiva.

El concejal del PSOE Ángel Ortiz. / CÓRDOBA

Córdoba no puede presumir de ser ciudad inclusiva

El concejal socialista Ángel Ortiz ha denunciado que “Córdoba no puede seguir presumiendo de ser una ciudad inclusiva mientras alumnos, familias y profesionales continúan encontrándose barreras que limitan su participación y desarrollo en igualdad de condiciones”. Asimismo, ha advertido de que “la accesibilidad no puede seguir siendo un eslogan vacío ni un recurso propagandístico mientras los problemas se cronifican en los colegios públicos”.

Accesibilidad integral

La moción apuesta por una accesibilidad integral que vaya más allá de la eliminación de barreras físicas, incorporando medidas que favorezcan la plena participación de todo el alumnado y permitan avanzar hacia centros educativos más inclusivos, seguros y adaptados a la diversidad. Entre las necesidades planteadas se encuentran la instalación de ascensores accesibles, la adaptación de aseos, especialmente en las aulas de infantil, y la mejora de patios y zonas comunes para evitar situaciones de exclusión.

También se reclama actuar sobre elementos que puedan generar riesgos, como pavimentos deteriorados o asfaltados irregulares, así como crear espacios de estancia y descanso con sombra que contribuyan al bienestar y la seguridad de la comunidad educativa. Ortiz ha defendido además la necesidad de “levantar las barreras del conocimiento”, adaptando materiales educativos, mejorando la comunicación accesible e impulsando la formación específica del personal docente y no docente para garantizar una inclusión real dentro de las aulas.

Personal de apoyo

La iniciativa también pone de relieve la importancia de disponer de personal auxiliar y de apoyo suficiente para que menores y personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en actividades complementarias y extraescolares. El PSOE considera especialmente grave que, pese a existir un diagnóstico técnico detallado, el gobierno municipal no haya impulsado todavía un plan específico para los colegios públicos ni haya reclamado a la Junta de Andalucía financiación extraordinaria para acometer actuaciones urgentes.

Por todo ello, la moción insta al Ayuntamiento de Córdoba y a la Junta de Andalucía a elaborar de manera conjunta y urgente un plan de choque de accesibilidad, dotado de financiación suficiente, diagnósticos individualizados y actuaciones prioritarias en cada centro educativo público de la ciudad. “La accesibilidad no es un privilegio, es un derecho. Es igualdad, seguridad, bienestar y calidad de vida. Una Córdoba verdaderamente inclusiva empieza por garantizar que ningún niño o niña encuentre barreras para acceder y desarrollarse plenamente en su educación pública”, ha concluido Ángel Ortiz.