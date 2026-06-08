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El PSOE asegura que el tope al coste de los medicamentos aprobado por el Gobierno beneficiará a más de 110.000 pensionistas cordobeses

El diputado Alberto Mayoral afirma que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "protege a quienes más lo necesitan" y garantiza que todos tengan acceso a las medicinas

Alberto Mayoral, diputado del PSOE por Córdoba.

Alberto Mayoral, diputado del PSOE por Córdoba. / CÓRDOBA

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Europa Press

Córdoba

El diputado socialista por Córdoba en el Congreso, Alberto Mayoral, ha defendido la reforma aprobada por el Gobierno de España para reducir el coste de los medicamentos "a quienes más los necesitan" y ha asegurado que la medida demuestra "dos formas radicalmente distintas de entender la política y el Estado del Bienestar" que, en el caso de la provincia, "beneficiará a más de 110.000 pensionistas cordobeses y alrededor de 18.300 pacientes crónicos complejos".

Según una nota de prensa del PSOE cordobés, Mayoral ha afirmado que "hace años hubo quien decidió que las personas enfermas debían pagar más por sus medicamentos. Hoy el Gobierno de Pedro Sánchez hace exactamente lo contrario, proteger a quienes más lo necesitan y garantizar que nadie renuncie a un tratamiento por motivos económicos".

Hay más de 18.300 pacientes crónicos complejos en la provincia

Al hilo, el diputado socialista ha destacado que la medida tendrá un "impacto directo en Córdoba", donde residen más de 110.000 pensionistas y donde el Servicio Andaluz de Salud tiene identificados más de 18.300 pacientes crónicos complejos "que necesitan seguimiento sanitario continuado".

En relación al tema, ha subrayado que "cuando hablamos de medicamentos no hablamos de estadísticas. Hablamos de personas que necesitan un tratamiento para vivir mejor, para controlar una enfermedad o, sencillamente, para mantener su calidad de vida. Hablamos de miles de cordobeses".

Un ahorro estimado de 265 millones de euros a nivel nacional

De esta forma, la reforma aprobada por el Gobierno "reducirá el esfuerzo económico que realizan numerosos pensionistas para acceder a sus tratamientos, reforzará la protección de las rentas más bajas y permitirá que los pensionistas con complemento a mínimos queden exentos del pago de medicamentos". Además, supondrá un "ahorro estimado de 265 millones de euros para los pacientes en toda España".

Para Mayoral, esta medida forma parte de una "misma estrategia política que ya ha permitido revalorizar las pensiones conforme al IPC, subir el Salario Mínimo Interprofesional y reforzar la protección social de millones de ciudadanos".

Mejorar la vida de la "mayoría social"

"Frente a quienes recortaron derechos, nosotros ampliamos derechos. Frente a quienes trasladaron el coste de la crisis a pensionistas y trabajadores, nosotros utilizamos el crecimiento económico para mejorar la vida de la mayoría social", ha insistido el diputado cordobés.

Además, Mayoral ha señalado que esta reforma "cobra aún más importancia en una comunidad autónoma como Andalucía, donde los profesionales sanitarios y los propios usuarios llevan años denunciando el deterioro de la sanidad pública, el crecimiento de las listas de espera y las dificultades de acceso a determinadas prestaciones".

El PSOE asegura que Moreno "mantiene una sanidad cada vez más tensionada"

Ha continuado incidiendo en que "resulta paradójico ver cómo el Gobierno de España adopta medidas para proteger a los pacientes mientras Moreno mantiene una sanidad pública cada vez más tensionada, con más demoras y con más ciudadanos obligados a buscar respuestas fuera del sistema público".

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En suma, Mayoral ha concluido asegurando que la "política útil" es aquella que se "traduce en mejoras concretas para la ciudadanía". "Hay decisiones que cambian de verdad la vida de la gente. Que una persona mayor pueda pagar menos por los medicamentos que necesita cada mes no es una cifra. Es tranquilidad. Es dignidad. Es justicia social. Y para eso sirve la política", ha finalizado.

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