Así es el proyecto para la segunda fase de la restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba: más de 60.000 euros y dos zonas de intervención

El Cabildo Catedral de Córdoba ha presentado a la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía la segunda fase del proyecto de restauración de las zonas dañadas por el incendio sufrido el pasado 8 de agosto de 2025. Según explica el Cabildo en una nota de prensa, la nueva intervención se centrará en el vestíbulo de la puerta de San Nicolás y en la capilla de la Expectación, que son los "espacios más afectados por el fuego". La superficie total de esta intervención abarca unos 70 metros cuadrados. Además, el proyecto cuenta con un presupuesto de 63.470,66 euros, aunque queda pendiente de la "autorización de la administración competente en materia de patrimonio", añade la nota.

Una intervención en dos grandes bloques

El proyecto del Cabildo consta de dos grandes bloques bien definidos que guiarán la actuación. El primero consta de la restauración de los paramentos interiores y de las arquerías. El objetivo es limpiar y consolidar los muros y los arcos, el pavimento y la relojería de estos espacios.

La segunda parte se basará en la "sustitución de la columna exenta del vestíbulo de la puerta de San Nicolás", que resultó "dañada como consecuencia del incendio". La decisión de cambiar esta columna, asegura el Cabildo, "se ha tomado tras evaluar los daños" y realizar un "diagnóstico patológico", con hasta tres informes externos "destinados a realizar adecuadamente el proyecto de intervención", siguiendo los criterios de la delegación de Cultura.

Trabajos de un equipo de especialistas sobre la zona en la que se acometerá la segunda parte del proyecto de restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba, tras el incendio de agosto de 2025. / CÓRDOBA

Tres informes "coincidentes" recomiendan sustituir una columna

Estos tres informes, "coincidentes", han sido llevados a cabo por Ingepiedra, SGS Patrimonio Cultural, y por el arquitecto Santiago Huerta. Estos expertos han analizado el estado de conservación de la columna y la estabilidad, "recomendando dicha sustitución", asegura la nota de prensa del Cabildo.

El proyecto de restauración, redactado por el arquitecto Francisco Solano

El arquitecto encargado de redactar el proyecto de restauración es Francisco Solano Rebollo Piriz, del estudio Ruiz Cabrero, Rebollo y Rebollo Arquitectura, SLP. Además, han participado también la restauradora Anabel Barrena y su equipo de restauradoras, "profesionales que trabajan habitualmente con el Cabildo Catedral en las labores de conservación y recuperación del conjunto monumental".

Trabajos de un equipo de especialistas sobre la zona en la que se acometerá la segunda parte del proyecto de restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba, tras el incendio de agosto de 2025. / CÓRDOBA

José Juan Jiménez Güeto: "Es un nuevo paso para la recuperación de los daños"

El portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto, ha subrayado que “esta segunda fase supone un nuevo paso dentro del proceso de recuperación de los daños ocasionados por el incendio y responde al compromiso asumido desde el primer momento con la preservación, la estabilidad y la continuidad del principal símbolo patrimonial de la ciudad”.

Igualmente, ha manifestado también que “una vez que la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía conceda la autorización correspondiente, continuarán los trámites en la Gerencia Municipal de Urbanismo a fin de obtener la licencia que permita comenzar la intervención de forma inmediata”, con el objetivo de avanzar en la recuperación integral de la zona afectada y garantizar la adecuada conservación de este espacio de la Mezquita-Catedral.