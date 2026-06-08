El programa OFF de Flora, una puerta abierta a la creatividad local en Córdoba

Conseguir que el talento local florezca y tenga la mayor visibilidad es uno de los objetivos que se ha propuesto el Festival Internacional Flora, que hace tres años puso en marcha el programa OFF a partir de las propuestas que iban llegando y que se quedaban en el tintero. Lo explica la directora de Flora, María Van der Eynde. «Decidimos crear una convocatoria de actividades autogestionadas por agentes culturales de la ciudad porque no llegábamos a aprovechar todo lo que se nos proponía», asegura, «el año pasado, se convocaron las primeras ayudas y este año, se ofrecen dos de 600 euros y 4 de 300 para pequeños comercios, asociaciones y colectivos que quieran aportar su granito de arena».

La idea es «ir creciendo año a año, incorporando actividades culturales basadas en la botánica, la naturaleza y el mundo vegetal que sean públicas y gratuitas al público».

Birdy Ceramics

Una de las artistas cordobesas que ha participado en el programa OFF es Magda Canovaca, responsable del taller Birdy Ceramics, situado en la calle Santo Domingo Savio, frente al colegio Salesianos. En su taller organiza todo tipo de actividades relacionadas con la cerámica y en 2025 propuso un taller de macetas de autorriego. «Es una apuesta por la sostenibilidad», explica, «ya que este tipo de macetas hechas con barro poroso permiten que sean las propias plantas las que se administren el agua en función de sus necesidades», explica. En una ciudad como Córdoba, donde el uso racional del agua es clave, su taller tuvo mucho éxito y ofreció una alternativa creativa para el riego en patios y balcones. «Se apuntó mucha gente y lo pasamos muy bien, para mí es un lujo participar en Flora, que se ha convertido en un referente en el arte contemporáneo que proyecta Córdoba al mundo». Este año, en el que la temática del festival va en torno a lo Efímero, también ha presentado varias propuestas que van de experimentar con la porcelana, aunque aún no sabe si su idea será una de las seleccionadas.

Los interesados en participar pueden presentarse a la convocatoria de ayudas hasta el 21 de junio.

Para Magda Canovaca, «los artesanos de Córdoba deben estar presentes en Flora porque es un festival que tiene mucha visibilidad y nos permite mostrar a la ciudadanía y a los turistas todas las posibilidades que ofrece la artesanía hecha aquí, con productos de la tierra como en mi caso, el barro de las canteras de La Rambla».

«Para mí es un lujo participar en Flora, que se ha convertido en un referente del arte que proyecta Córdoba al mundo»

Otras formas de artesanía

En @studiobirdy_, las flores, la pintura y la cerámica se unen de forma natural a otros conceptos que ofrecen a niños y adultos la oportunidad de experimentar con sus manos aunque no sean profesionales.

Una de sus propuestas más originales son las sesiones de Cerámica y vino que ofrece algunos viernes, donde los asistentes eligen una pieza de cerámica y la pintan mientras comparten un rato de relax creativo en torno a una copita de vino. Magda también ha dado un giro al concepto de despedidas de soltera, vinculando esa celebración de amigas a un momento de creación artística compartida e imparte además talleres infantiles que introducen a los más pequeños en el mundo del arte de una forma divertida.