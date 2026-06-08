El plan de calidad del aire de Córdoba incluirá un sistema de alertas y cortes de tráfico en episodios de alta contaminación

¿Qué se debería hacer en Córdoba en caso de producirse un pico de ozono en el aire por encima de los niveles aconsejados por las autoridades sanitarias o de suspensión de partículas en el aire? El Ayuntamiento de Córdoba trata de dar una respuesta a esa y a otras muchas preguntas vinculadas a la calidad del aire en la ciudad con la aprobación de dos planes de mejora de la calidad del aire, uno a corto plazo y otro con las miras puestas en 2030. La junta de gobierno local ha dado luz verde hoy a estos dos documentos, que salen ahora a información pública y deben completar el procedimiento administrativo para su aprobación definitiva.

El Plan de Acción a Corto Plazo para la Mejora de la Calidad del Aire en Córdoba aprobado inicialmente es un documento de 33 páginas que trata de prevenir o reducir episodios puntuales de contaminación, especialmente los vinculados a partículas en suspensión y altos niveles de ozono. Entre las medidas estrella que plantea está la creación de un sistema de respuesta rápida basado en previsión, coordinación institucional, avisos a la población y medidas temporales mientras duren los episodios de mala calidad del aire, y se incluye la limitación del tráfico rodado o la implementación del transporte público. Hay que tener en cuenta, como ha recordado el concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García Ibarrola, que en Córdoba la principal fuente de contaminación atmosférica es el tráfico rodado.

Ozono y PM10, en el punto de mira

El informe parte de una premisa sanitaria: aunque la calidad del aire ha mejorado en las últimas décadas en Córdoba, la contaminación atmosférica sigue siendo un factor ambiental asociado a enfermedades evitables y mortalidad prematura. En el caso andaluz, además, la alta insolación, la estabilidad atmosférica, la escasez de lluvias y la proximidad al continente africano favorecen episodios de ozono y material particulado especialmente perjudiciales.

Miguel Ángel Torrico y Daniel García Ibarrola, tras la junta de gobierno local de hoy. / RAFAEL MELLADO

Diagnóstico de la situación

Para Córdoba, el diagnóstico distingue entre contaminantes. Así, aunque en el periodo 2021-2023 no se superó el valor límite de dióxido de nitrógeno —NO2— ni se registraron superaciones de dióxido de azufre —SO2—, sí se detectaron dos focos a los que se debería prestar atención: por un lado, el ozono (ampliamente superado en episodios puntuales como ha quedado registrado en las estaciones de la Asomadilla o Lepanto de manera recurrente) y, por otro, las partículas conocidas como PM10. El problema en este segundo caso, además, es que un Real Decreto 34/2023 introdujo nuevos umbrales de alerta para PM10 y PM2,5: 80 microgramos por metro cúbico de media diaria para PM10 y 50 para PM2,5. Por ese motivo, en el caso de las partículas, el documento propone considerar activado el umbral de alerta cuando se supere el valor diario durante al menos tres días consecutivos en alguna estación de la red de vigilancia del ámbito del plan, sin descontar en tiempo real las posibles intrusiones de polvo africano.

Cuál es el ámbito territorial del plan de acción

El ámbito territorial del plan de acción a corto plazo se limita al núcleo urbano de Córdoba y su entorno próximo, con una población expuesta de 305.728 habitantes, el 94,4% de la población cordobesa, en una superficie de 141 kilómetros cuadrados. Incluye Córdoba capital y núcleos como Alameda del Obispo, El Higuerón, Majaneque, Los Morales, Nuestra Señora de Linares, Las Quemadas, Santo Domingo y Valchillón.

Un sistema de activación, información y alerta

Aunque el documento no desarrolla de momento un catálogo de medidas o restricciones, sí fija las líneas de actuación a seguir cuando salten las alarmas. La primera de ellas sería disponer de un sistema de activación, información ciudadana y alerta que permita reaccionar cuando se superen o se prevea que se van a superar los umbrales de dióxido de carbono, ozono o PM10. La segunda es mejorar la previsión de episodios de contaminación por partículas u ozono para poder anticipar las decisiones y reducir los efectos sobre la salud y el medio ambiente.

El plan también propone un marco de coordinación entre administraciones públicas, y obliga a comunicar la situación a las autoridades sanitarias, a la Junta de Andalucía, al Ministerio de Salud y a la ciudadanía cuando se produzcan o se prevean superaciones de los umbrales. Esa información deberá llegar también a los grupos vulnerables, acompañada de recomendaciones de protección.

Niños con mascarillas en Córdoba / Manuel Murillo

Prevalencia de las medidas

Otra idea clave es que las medidas no se levantarán automáticamente en cuanto bajen los niveles, sino que deberán mantenerse mientras persistan condiciones meteorológicas desfavorables o se prevea que las concentraciones sigan siendo elevadas. Además, el plan exige indicadores de seguimiento para comprobar si las medidas aplicadas por el Ayuntamiento están o no funcionando, midiendo la evolución de los niveles de contaminación, el impacto de las medidas aplicadas e incluso sus efectos sobre la salud.