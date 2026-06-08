Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Convento de Santa ClaraConvento de ReginaEn directo | León XIV en EspañaVivienda protegidaIncendio Mezquita-CatedralCalidad del aireTrabajar en veranoMercadillo del ArenalVeraneo en FuengirolaZoológicoInvestigación tumor cerebralMaría Jesús MonteroEl tiempoMoteros fuente de PriegoMarcha OrgulloHospital R. SofíaFormación ProfesionalJóvenes cordobesesAbonos CCF
instagramlinkedin

Ayuntamiento de Córdoba

El plan de calidad del aire de Córdoba incluirá un sistema de alertas y cortes de tráfico en episodios de alta contaminación

El documento aprobado este lunes en la junta de gobierno local establece medidas temporales para alertar a la población y coordinar la actuación entre administraciones públicas

Vehículos en el Vial Norte de la ciudad de Córdoba, en una imagen de archivo.

Vehículos en el Vial Norte de la ciudad de Córdoba, en una imagen de archivo. / A.J. GONZÁLEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

¿Qué se debería hacer en Córdoba en caso de producirse un pico de ozono en el aire por encima de los niveles aconsejados por las autoridades sanitarias o de suspensión de partículas en el aire? El Ayuntamiento de Córdoba trata de dar una respuesta a esa y a otras muchas preguntas vinculadas a la calidad del aire en la ciudad con la aprobación de dos planes de mejora de la calidad del aire, uno a corto plazo y otro con las miras puestas en 2030. La junta de gobierno local ha dado luz verde hoy a estos dos documentos, que salen ahora a información pública y deben completar el procedimiento administrativo para su aprobación definitiva.

El Plan de Acción a Corto Plazo para la Mejora de la Calidad del Aire en Córdoba aprobado inicialmente es un documento de 33 páginas que trata de prevenir o reducir episodios puntuales de contaminación, especialmente los vinculados a partículas en suspensión y altos niveles de ozono. Entre las medidas estrella que plantea está la creación de un sistema de respuesta rápida basado en previsión, coordinación institucional, avisos a la población y medidas temporales mientras duren los episodios de mala calidad del aire, y se incluye la limitación del tráfico rodado o la implementación del transporte público. Hay que tener en cuenta, como ha recordado el concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García Ibarrola, que en Córdoba la principal fuente de contaminación atmosférica es el tráfico rodado.

Ozono y PM10, en el punto de mira

El informe parte de una premisa sanitaria: aunque la calidad del aire ha mejorado en las últimas décadas en Córdoba, la contaminación atmosférica sigue siendo un factor ambiental asociado a enfermedades evitables y mortalidad prematura. En el caso andaluz, además, la alta insolación, la estabilidad atmosférica, la escasez de lluvias y la proximidad al continente africano favorecen episodios de ozono y material particulado especialmente perjudiciales.

Miguel Ángel Torrico y Daniel García Ibarrola, tras la junta de gobierno local de hoy.

Miguel Ángel Torrico y Daniel García Ibarrola, tras la junta de gobierno local de hoy. / RAFAEL MELLADO

Diagnóstico de la situación

Para Córdoba, el diagnóstico distingue entre contaminantes. Así, aunque en el periodo 2021-2023 no se superó el valor límite de dióxido de nitrógeno —NO2— ni se registraron superaciones de dióxido de azufre —SO2—, sí se detectaron dos focos a los que se debería prestar atención: por un lado, el ozono (ampliamente superado en episodios puntuales como ha quedado registrado en las estaciones de la Asomadilla o Lepanto de manera recurrente) y, por otro, las partículas conocidas como PM10. El problema en este segundo caso, además, es que un Real Decreto 34/2023 introdujo nuevos umbrales de alerta para PM10 y PM2,5: 80 microgramos por metro cúbico de media diaria para PM10 y 50 para PM2,5. Por ese motivo, en el caso de las partículas, el documento propone considerar activado el umbral de alerta cuando se supere el valor diario durante al menos tres días consecutivos en alguna estación de la red de vigilancia del ámbito del plan, sin descontar en tiempo real las posibles intrusiones de polvo africano.

Cuál es el ámbito territorial del plan de acción

El ámbito territorial del plan de acción a corto plazo se limita al núcleo urbano de Córdoba y su entorno próximo, con una población expuesta de 305.728 habitantes, el 94,4% de la población cordobesa, en una superficie de 141 kilómetros cuadrados. Incluye Córdoba capital y núcleos como Alameda del Obispo, El Higuerón, Majaneque, Los Morales, Nuestra Señora de Linares, Las Quemadas, Santo Domingo y Valchillón.

Un sistema de activación, información y alerta

Aunque el documento no desarrolla de momento un catálogo de medidas o restricciones, sí fija las líneas de actuación a seguir cuando salten las alarmas. La primera de ellas sería disponer de un sistema de activación, información ciudadana y alerta que permita reaccionar cuando se superen o se prevea que se van a superar los umbrales de dióxido de carbono, ozono o PM10. La segunda es mejorar la previsión de episodios de contaminación por partículas u ozono para poder anticipar las decisiones y reducir los efectos sobre la salud y el medio ambiente.

El plan también propone un marco de coordinación entre administraciones públicas, y obliga a comunicar la situación a las autoridades sanitarias, a la Junta de Andalucía, al Ministerio de Salud y a la ciudadanía cuando se produzcan o se prevean superaciones de los umbrales. Esa información deberá llegar también a los grupos vulnerables, acompañada de recomendaciones de protección.

Noticias relacionadas y más

Prudencia en el primer día sin mascarillas en Córdoba

Niños con mascarillas en Córdoba / Manuel Murillo

Prevalencia de las medidas

Otra idea clave es que las medidas no se levantarán automáticamente en cuanto bajen los niveles, sino que deberán mantenerse mientras persistan condiciones meteorológicas desfavorables o se prevea que las concentraciones sigan siendo elevadas. Además, el plan exige indicadores de seguimiento para comprobar si las medidas aplicadas por el Ayuntamiento están o no funcionando, midiendo la evolución de los niveles de contaminación, el impacto de las medidas aplicadas e incluso sus efectos sobre la salud.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  5. La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
  6. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  7. La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
  8. Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda

El plan de calidad del aire de Córdoba incluirá un sistema de alertas y cortes de tráfico en episodios de alta contaminación

La Universidad de Córdoba investirá Doctor Honoris Causa al filósofo Daniel Innerarity el próximo 16 de junio

La Conferencia Episcopal encarga a la cordobesa María José Ruiz el retrato oficial del Papa León XIV

La Conferencia Episcopal encarga a la cordobesa María José Ruiz el retrato oficial del Papa León XIV

«Síntomas de gran violencia» en un cuarto «muy difícil de escapar»: comienza el juicio por el asesinato a golpes en Sagunto

«Síntomas de gran violencia» en un cuarto «muy difícil de escapar»: comienza el juicio por el asesinato a golpes en Sagunto

Falla, Albéniz y Turina: el Gala Fest empieza este miércoles con un concierto de Sevilla Guitar Duo

Falla, Albéniz y Turina: el Gala Fest empieza este miércoles con un concierto de Sevilla Guitar Duo

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba reúne a referentes feministas para abordar la igualdad y la violencia de género

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba reúne a referentes feministas para abordar la igualdad y la violencia de género

Un experto en personas centenarias concluye que la edad biológica de El Cordobés es de 60 años

Un experto en personas centenarias concluye que la edad biológica de El Cordobés es de 60 años

El PSOE reclama un plan de choque urgente para eliminar barreras en colegios públicos de Córdoba

El PSOE reclama un plan de choque urgente para eliminar barreras en colegios públicos de Córdoba
Tracking Pixel Contents