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Transporte ferroviario

Ouigo lanza billetes de alta velocidad desde nueve euros para acudir a los conciertos de verano del Córdoba Live

Muchos cordobeses podrán viajar a Málaga por el mismo precio para acudir al Marenostrum Fuengirola

Imagen de uno de los trenes de alta velocidad de Ouigo.

Imagen de uno de los trenes de alta velocidad de Ouigo. / CÓRDOBA

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La compañía ferroviaria privada Ouigo ha lanzado una promoción especial para disfrutar de los conciertos veraniegos del festival Córdoba Live desde solo nueve euros. Según informa esta empresa en una nota de prensa, "con billetes de solo nueve euros, Ouigo invita a descubrir Andalucía al ritmo de los conciertos más esperados de la temporada", entre los que también se incluyen el Marenostrum Fuengirola.

A través de su plataforma Ouigo on tour, la compañía asegura que "sigue reforzando su vínculo con la música en directo, acercando la cultura y el entretenimiento a nuevos públicos y escenarios". Este verano, su recorrido musical hará parada en algunas de las principales citas del calendario andaluz.

Un tren de Ouigo de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid, en Sant Vicenç dels Horts

Un tren de Ouigo de la alta velocidad. / RICARD CUGAT

El Córdoba Live, más accesible desde Ouigo

El festival repite segunda edición este verano en el recinto ferial de El Arenal con una programación que "convertirá a Córdoba en uno de los grandes epicentros musicales de la temporada". Por su escenario pasarán artistas como Hombres G (19 de junio), Dani Martín (20 de junio), La Oreja de Van Gogh (4 de julio) y Chayanne (10 de julio). Además, el cartel se completa con propuestas para todos los públicos, como La Flamenca (11 de julio), I Love Reggaeton (17 de julio) y Love The 90's (18 de julio).

Marenostrum Fuengirola: un ciclo consolidado

Además, el Marenostrum Fuengirola, un "ciclo consolidado" y de referencia en España, también se beneficiará de la promoción de Ouigo. El próximo 18 de agosto tendrá lugar el concierto especial Luna Sur Ouigo on tour, una cita que llega de la mano de Ouigo como espónsor oficial y que incluirá las actuaciones de Ultraligera, La La Love You, Puño Dragón, Paula Mattheus y Juanca & Pope Supersub Dj's. A lo largo del verano, también pasarán por este escenario artistas como Medina Azahara (22 mayo), Pablo Alborán (6 junio), Dani Martín (13 junio), Aitana (19 junio), Romero Santos & Prince Royce (26 junio), La Oreja de Van Gogh (27 junio) o Cantajuego (11 julio), entre otros grandes iconos del panorama musical.

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El artista puertoriqueño Chayanne en una imagen promocional.

El artista puertoriqueño Chayanne cantará en el Córdoba Live. / Prensa Ibérica

Conciertos accesibles para los cordobeses que veranean en la costa del Sol

Hay que recordar que existe el billete directo de alta velocidad con Ouigo desde Córdoba a Málaga, por lo que muchos cordobeses podrán acogerse este verano a la promoción para escuchar música en directo en la costa del Sol, además, de todos aquellos que veranean en la zona, una de las más habituales para los ciudadanos de la provincia.

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